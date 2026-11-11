富士山｜25歲中國男無視禁令一人攻頂　發上山影片後失蹤

25歲中國男子陳杰日前無視日本富士山封山禁令，獨自一人挑戰攻頂，在傳送最後一段登山影片及定位給朋友後失蹤，至今已近60小時仍下落不明。當地警方於10日出動直升機搜索，但受到封山及天候影響，搜救難度增加。

據《新京報》及《界面新聞》報道，25歲陳杰來自新疆阿克蘇，目前在浙江工作。這次是他首次前往日本，11月5日抵達東京，8日凌晨前往富士山，清晨5時30分左右開始登山。

有登山及救援經驗

陳杰的表姐王女士表示，陳杰具有登山及救援經驗，曾加入公益救援隊，家人原本並不知道他前往日本旅遊，直到看到他在社交平台分享的影片才得知行程。8日上午10時30分左右，陳杰曾傳影片給朋友，同時分享自己的位置，之後便失去聯絡，手機也一直處於關機狀態。