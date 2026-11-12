緬甸詐騙園區｜安徽女遊泰「失蹤」3個月　獲釋回國天天發噩夢

安徽36歲女子楊苗7月30日赴泰國旅遊失聯後，被帶到緬甸妙瓦底電騙園區，及後親友收到她發訊求救。內媒從其家屬處獲悉，楊苗已回國，因身心受創，「現在仍有恐懼感，天天睡不好，做噩夢」。

現年36歲的楊苗是安徽阜南人，早年曾在泰國從事美甲美容行業，熟悉當地環境及語言。今年7月30日，她應1名朋友邀請飛赴泰國，打算一邊旅遊，一邊順道協助對方打理當地物業。惟楊苗甫入境泰國即遭犯罪集團成員嚴密控制，而該名發出邀約的「友人」真實身份，至今依然是個謎。

母與「綁匪」理論 女兒遭毆打

據楊苗的母親田女士稱，她和女兒不同住，平日交流不太多。7月30日，她給女兒發消息未獲回覆。同晚，楊苗的表弟和朋友收到她發訊求救，田女士才知道女兒應朋友之邀前往泰國旅遊，後進入緬甸電騙園區。當時身在外地的田女士立即報警。8月初，田女士曾與女兒視像通話，發現女兒眼神飄忽不定，判斷其被人控制。此後，楊苗帳戶內50萬元（人民幣，下同）被轉走，綁匪還向家屬索要30多萬元的贖金，後來降至13萬元。田女士曾在通話時與「綁匪」理論，隨後女兒遭毆打。此後，母女再未進行通話。但女兒曾向家屬發「救救我」的求救信息。