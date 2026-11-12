黃仁勳出軌︱緋聞女主角黃樂據報身在北京 外交部：不了解情況(更新)

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認有婚外情，對象則被指是新加坡數據中心公司MegaSpeed的前董事黃樂（Alice Huang），外媒指黃樂為中國間諜，中國外交部斥責間諜論是無稽之談、誣衊抹黑。黃樂的行蹤備受各界關注，彭博社最新報道引述消息指，黃樂目前身處北京，指中國安全官員也知情，但她何時、為何前往北京，以及目前從事甚麼活動，仍不清楚。在北京，外交部今日（12日）的例行記者會上，彭博社記者提問黃樂是否正於北京，發言人毛寧回答稱「我不了解你提到的情况」。

另有外媒記者提問中方將涉及英偉達事件「中國間諜」的相關言論定性為抹黑，會否擔心影響中美關係，特別是在中美元首下周可能舉行會晤的背景。毛寧強調對於所謂的「中國間諜」論調，已經闡明了立場，中國的科技進步靠的是自主創新和開放合作，美方應當停止編造所謂的「間諜敘事」、為實施科技封鎖尋找藉口，中美就兩國元首互動保持著密切溝通，中方願同美方一道，共同落實好兩國元首重要共識，推動構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

早前媒體報道指，黃樂為湖南籍中國公民，年約42歲，在香港浸會大學傳媒管理碩士畢業並取得永久居民資格，持有特區護照。不過她早年在媒體和金融業的任職經歷，以及她的年齡、婚姻狀況、家庭關係，仍有大量未知信息待核實。

《8視界新聞網》周二(10日)報道，一名早年在香港認識黃樂的消息人士透露，學生時期的黃樂開朗健談，極度自信，擁有很強社交和公關能力，談戀愛從不低調，不會刻意隱藏感情狀態。近期有媒體形容黃樂擁有一定「氣場」，知情人士對此並未否認，「她笑起來很甜，男孩子看到會被電到，好像被勾了魂」。消息人士表示，黃樂來自相當富裕的家庭。根據她當年從黃樂聽到的說法，黃父在湖南經商，當時是當地數一數二的商人。