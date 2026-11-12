河北石家莊火流星低空爆炸 隕石碎片回收約70公斤（有片）

一顆火流星在11月6日劃過河北省石家莊上後在低空爆炸，隕石碎片散落田野。專家檢測後確認，相關隕石屬於普通球粒隕石L6型，是太陽系內最常見的隕石類型之一。回收的碎片重量最少達70公斤，最大一塊重約14公斤。 事件亦引起當地居民及隕石愛好者關注。有居民表示，家中屋頂疑被隕石碎片擊穿；兩名目擊者則稱，當時在路上看見流星從頭頂掠過，期間傳出多次巨大爆炸聲。其中一名目擊者說：「我們當時在這條路上，流星從頭頂飛過，發出很大的爆炸聲，響了好幾聲。」

專家：樣本保留太陽系早期物質 據《新京報》報道，普通球粒隕石保留太陽系早期的物質資訊，具有較高科研價值。今次事件集中回收大量隕石標本。有專家表示，事件亦具備重要意義，樣本可為中國行星探索及行星科學研究提供有價值的實物資料。 中國科學院地球化學研究所旗下「行星科學」微信於11月10日凌晨發文稱，經檢測，石家莊火流星事件中的隕石確定為普通球粒隕石L6型。 中國科學探險協會隕石科學考察專業委員會常務副主任蔣維表示，太陽系隕石主要分為球粒隕石及無球粒隕石兩大類。他解釋，地球、火星等大型行星在演化過程中經歷火山活動及地質分異，鐵鎳金屬逐漸向內部聚集，形成核心，原始球粒結構亦因而被破壞；由這類天體形成的隕石，通常歸入無球粒隕石。

至於大部分小行星，由於未經歷深度變質，仍保留由宇宙塵埃凝聚而成的原始球粒結構，因此形成球粒隕石，亦是目擊墜落隕石中最常見的類型。

L6型代表熱變質程度較高 蔣維表示，球粒隕石會按照其母體所受的熱變質程度，以及礦物結晶結構的改變程度，劃分為L3、L4、L5及L6等不同級別。數字越大，代表隕石曾受的熱變質程度越高，內部球粒亦會越少、越不明顯。他指出，L6型隕石的球粒比例已相對偏低，結構特徵逐漸向無球粒隕石靠近。 火流星墜落後，在當地掀起一股尋找隕石熱潮。有隕石愛好者特意從江蘇省趕赴石家莊，到野外搜尋碎片，並成功找到隕石。資深「隕石獵人」俞斌表示，得知河北出現火流星墜落事件後，他於翌日晚抵達石家莊，與當地目擊者了解情況及核對位置，翌日清晨便開始在相關地區尋找隕石碎片。

科學家估計，地球每天均有隕石降落，全年總量超過50噸，但真正被人類發現的少之又少。大部分「天外來客」最終墜落在海洋、山區、沙漠等人煙稀少地區。