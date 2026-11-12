河北石家莊火流星低空爆炸　隕石碎片回收約70公斤（有片）

一顆火流星在11月6日劃過河北省石家莊上後在低空爆炸，隕石碎片散落田野。專家檢測後確認，相關隕石屬於普通球粒隕石L6型，是太陽系內最常見的隕石類型之一。回收的碎片重量最少達70公斤，最大一塊重約14公斤。
事件亦引起當地居民及隕石愛好者關注。有居民表示，家中屋頂疑被隕石碎片擊穿；兩名目擊者則稱，當時在路上看見流星從頭頂掠過，期間傳出多次巨大爆炸聲。其中一名目擊者說：「我們當時在這條路上，流星從頭頂飛過，發出很大的爆炸聲，響了好幾聲。」
專家：樣本保留太陽系早期物質
據《新京報》報道，普通球粒隕石保留太陽系早期的物質資訊，具有較高科研價值。今次事件集中回收大量隕石標本。有專家表示，事件亦具備重要意義，樣本可為中國行星探索及行星科學研究提供有價值的實物資料。
中國科學院地球化學研究所旗下「行星科學」微信於11月10日凌晨發文稱，經檢測，石家莊火流星事件中的隕石確定為普通球粒隕石L6型。
中國科學探險協會隕石科學考察專業委員會常務副主任蔣維表示，太陽系隕石主要分為球粒隕石及無球粒隕石兩大類。他解釋，地球、火星等大型行星在演化過程中經歷火山活動及地質分異，鐵鎳金屬逐漸向內部聚集，形成核心，原始球粒結構亦因而被破壞；由這類天體形成的隕石，通常歸入無球粒隕石。
至於大部分小行星，由於未經歷深度變質，仍保留由宇宙塵埃凝聚而成的原始球粒結構，因此形成球粒隕石，亦是目擊墜落隕石中最常見的類型。
L6型代表熱變質程度較高
蔣維表示，球粒隕石會按照其母體所受的熱變質程度，以及礦物結晶結構的改變程度，劃分為L3、L4、L5及L6等不同級別。數字越大，代表隕石曾受的熱變質程度越高，內部球粒亦會越少、越不明顯。他指出，L6型隕石的球粒比例已相對偏低，結構特徵逐漸向無球粒隕石靠近。
火流星墜落後，在當地掀起一股尋找隕石熱潮。有隕石愛好者特意從江蘇省趕赴石家莊，到野外搜尋碎片，並成功找到隕石。資深「隕石獵人」俞斌表示，得知河北出現火流星墜落事件後，他於翌日晚抵達石家莊，與當地目擊者了解情況及核對位置，翌日清晨便開始在相關地區尋找隕石碎片。
科學家估計，地球每天均有隕石降落，全年總量超過50噸，但真正被人類發現的少之又少。大部分「天外來客」最終墜落在海洋、山區、沙漠等人煙稀少地區。
💥 北京夜空驚現「火流星」！多省同時目擊，大火球劃破天際！ 👉 北京時間11月6日晚6點半左右，北京夜空突然出現一顆巨大火球，從西三旗到方莊，大半個北京城的人都看到了❗️ 👉 不只北京——河北、山西等地網友同一時間紛紛發帖目擊。北京天文館專家確認：幾地看到的，應該是同一顆火流星！ 👉 細節很驚人：火球前端帶著綠光，以約30度角快速墜落，只持續兩三秒；門頭溝有市民18時31分拍到它劃落的瞬間，把遠處山巔都照亮了；海淀一位女網友的行車記錄儀也完整錄下！ 👉 到目前為止，沒有任何隕石墜地或傷亡的通報——它到底碎在哪裡，還沒人說得清！ 💥 在傳統文化裡，火流星向來被視為「天象示警」的凶兆。五中全會剛開完、清洗還沒停，京城上空就砸下這麼大一顆——老天爺的態度，有時候往往比社論更直白⁉️— 海外爆料 (@zhihui999) November 7, 2026
🔥11月6日晚，北京及周边的河北、河南、山西、内蒙古等地，都惊现“火流星”从天而落。网友惊呼：这是有大人物要挂了吗？ 《史记》载，秦始皇三十六年（公元前211年） 天上坠落一颗星星，落地成为巨大的陨石。上面写着“始皇死而地分” ，一块陨石提前昭示了天机。 1976年3月，吉林落下巨大陨石。当年，中共高层周恩来、朱德、毛泽东三人，都在这一年内相继死去。而这一年 还发生了造成几十万人丧命的唐山大地震。 从古书记载可见：每当出现天降陨石或星陨如雨的异象，不久后就将发生大事，如 “国易姓”、“帝崩”、“有大战，流血”、“百姓叛”等。— 真相傳媒 (@TruthMedia123) November 7, 2026
这颗火流星到底有何寓意？☄️ 2026年11月6日傍晚18:31，一颗巨大的火流星掠过中国华北上空，下面这些视频全是各地网友无意间拍下的珍贵瞬间。 山西、河北、北京等地，相隔几百公里，各地网友抬头都看见了同一束从天而降的光，短短几秒，惊艳了无数路人。 这颗流星进入大气层后炸裂成许多碎片，带着火光坠地，坠落地点不详。 网友们纷纷许愿，很多人竟是股票回本。 还有一条弹幕获得高赞：一起毁灭吧，累了。— 作家崔成浩 (@cuichenghao) November 7, 2026