習近平：中國式現代化推進強國建設 實現孫中山振興中華必由之路

紀念孫中山先生誕辰160周年大會今日(12日)早上在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話時表示，孫中山始終堅定維護國家統一，民族團結，堅決反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為。他對祖國統一的強烈願望和堅定意志，一直啓迪教育、鼓舞著全體中華兒女。
習近平︰矢志解決台灣問題實現祖國完全統一
習近平表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。海峽兩岸同胞都是中國人，是血脈相連、血濃於水的一家人，只要有話好好說，有事多商量就沒有化解不了的矛盾分歧。他表示，將堅持和平統一、「一國兩制」方針，在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，願意與台灣各界有識之士，就兩岸關係和國家統一開展對話協商，強調一定會充分考慮台灣現實情況，充分照顧台灣同胞利益和感情，但絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。
他又指，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞的利益福祉繫於中華民族偉大復興，兩岸同胞以及海內外全體中華兒女要攜手，共同反對台獨分裂勢力，共同為兩岸關係和平發展，實現祖國完全統一而努力。歷史潮流不可阻擋，祖國完全統一一定要實現及一定能夠實現。
他認為，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業是中國共產黨和中國人民的新長征，也是實現孫中山先生振興中華理想的必由之路。
共產黨人是孫中山革命事業最忠實繼承者
習近平表示，中國人民正意氣風發推進中國式現代化建設，實現中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者。偉大祖國巍然屹立於世界東方，經濟總量穩居世界第二，人民生活實現全面小康，中華民族迎來從站起來、富起來、到強起來的偉大飛躍，正在為人類社會發展進步不斷做出新貢獻，這一切完全可以告慰孫中山先生的英靈。
習近平表示，孫中山先生一生愛國救國。新征程上，要堅持愛國和愛黨，愛社會主義相統一，堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導，堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，激勵海內外全體中華兒女不斷厚植愛國情懷，砥礪強國之志，把中國式現代化勝利推向前進，共同把偉大祖國建設得更加美好。他又說，新征程上，要統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領，不懼怕任何困難，不屈服任何敵人，隨時準備經受風高浪急，甚至驚濤駭浪的重大考驗，全力戰勝前進道路上各種風險挑戰，不斷奪取新時代偉大鬥爭新勝利。