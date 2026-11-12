習近平：中國式現代化推進強國建設 實現孫中山振興中華必由之路

紀念孫中山先生誕辰160周年大會今日(12日)早上在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話時表示，孫中山始終堅定維護國家統一，民族團結，堅決反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為。他對祖國統一的強烈願望和堅定意志，一直啓迪教育、鼓舞著全體中華兒女。

習近平表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。海峽兩岸同胞都是中國人，是血脈相連、血濃於水的一家人，只要有話好好說，有事多商量就沒有化解不了的矛盾分歧。他表示，將堅持和平統一、「一國兩制」方針，在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，願意與台灣各界有識之士，就兩岸關係和國家統一開展對話協商，強調一定會充分考慮台灣現實情況，充分照顧台灣同胞利益和感情，但絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。

他又指，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞的利益福祉繫於中華民族偉大復興，兩岸同胞以及海內外全體中華兒女要攜手，共同反對台獨分裂勢力，共同為兩岸關係和平發展，實現祖國完全統一而努力。歷史潮流不可阻擋，祖國完全統一一定要實現及一定能夠實現。

他認為，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業是中國共產黨和中國人民的新長征，也是實現孫中山先生振興中華理想的必由之路。

共產黨人是孫中山革命事業最忠實繼承者

習近平表示，中國人民正意氣風發推進中國式現代化建設，實現中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者。偉大祖國巍然屹立於世界東方，經濟總量穩居世界第二，人民生活實現全面小康，中華民族迎來從站起來、富起來、到強起來的偉大飛躍，正在為人類社會發展進步不斷做出新貢獻，這一切完全可以告慰孫中山先生的英靈。