浙江男誤墜攪拌機慘死不似人形 三名禮儀師花48小時修復

浙江省杭州市一名男子因工業意外誤墜攪拌機慘死，遺體嚴重受損不似人形。殯儀館3名禮儀師花整整48小時修復，令死者兒子再見父親最後一面。

《潮新聞》報道，32歲殯儀館禮儀師透露，他從業逾10年最難忘一件事。他回憶當時死者遺體嚴重受損，「我看到他時，早已沒有了人形，血水和泥水混在了一起。」

依生前照片重建修復

然而，死者兒子提出請求，希望能夠再看看父親的樣子。當時父子已經將近2年沒有見面，父親長期在外地工作，兩人最後一次相聚，是在2年前兒子的婚禮上。為完成家屬心願，禮儀師與2名同事參考死者生前照片，由五官特徵包括眉弓隆起程度、鼻梁高度及角度等，以陶泥、填充物及修復技術，盡可能重建遺容。