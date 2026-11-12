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出版：2026-Nov-12 15:25
更新：2026-Nov-12 15:25

浙江男誤墜攪拌機慘死不似人形 三名禮儀師花48小時修復

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浙江男墜誤攪拌機慘死不似人形 三名禮儀師花48小時修復

浙江男墜誤攪拌機慘死不似人形 三名禮儀師花48小時修復

浙江省杭州市一名男子因工業意外誤墜攪拌機慘死，遺體嚴重受損不似人形。殯儀館3名禮儀師花整整48小時修復，令死者兒子再見父親最後一面。

《潮新聞》報道，32歲殯儀館禮儀師透露，他從業逾10年最難忘一件事。他回憶當時死者遺體嚴重受損，「我看到他時，早已沒有了人形，血水和泥水混在了一起。」

依生前照片重建修復

然而，死者兒子提出請求，希望能夠再看看父親的樣子。當時父子已經將近2年沒有見面，父親長期在外地工作，兩人最後一次相聚，是在2年前兒子的婚禮上。為完成家屬心願，禮儀師與2名同事參考死者生前照片，由五官特徵包括眉弓隆起程度、鼻梁高度及角度等，以陶泥、填充物及修復技術，盡可能重建遺容。

最終，死者兒子看到父親時表示，眼前的模樣就是自己記憶中的爸爸。這句話也成為禮儀師多年來最難忘的工作經歷之一。

殯儀館禮儀師練習縫合技術 殯儀館禮儀師操作遺體消毒設備 殯儀館禮儀師從血水和泥水中拼補死者容顏

另外，禮儀師曾經服務一名因白血病離世的高中男孩。這名男孩生前身高超過1.8米，十分熱愛打籃球，但長期與病魔搏鬥，身形已經變得非常消瘦。父母看著孩子的遺體，希望能讓他的臉頰飽滿點，恢復生病前的模樣。

禮儀師與同事因此替男孩微整形，讓他看起來更壯健，最後再穿上最喜歡的籃球服。告別儀式上，父母看著孩子忍不住痛哭，場面令人鼻酸。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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