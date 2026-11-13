紀念孫中山誕辰160周年大會在京舉行 習近平︰祖國完全統一是中華兒女共同願望

紀念孫中山誕辰160周年大會昨晨於北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話時強調，海內外全體中華兒女要更加緊密地團結起來，繼承孫中山遺志，同心協力共襄中華民族偉大復興盛舉，把近代以來我國各族人民孜孜以求的偉大夢想變成美好現實。他在講話中提到解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。

習近平強調，100多年來，孫中山「振興中華」的口號鼓舞了一代又一代中國人；指「孫中山先生一生愛國救國，我們學習繼承、發揚他的寶貴精神，就要高揚愛國主義精神，奮力實現祖國繁榮富強。新征程上，我們要堅持愛國和愛黨，愛社會主義相統一，堅持黨的全面領導。」

為構建人類命運共同體作出中國貢獻

習近平並說，孫中山一生胸懷天下，「我們學習、繼承、發揚他的寶貴精神，就要大力弘揚全人類共同價值、積極推動構建人類命運共同體。新征程上，我們要始終以世界眼光關注人類前途命運，從人類發展大潮流、世界變化大格局、中國發展大歷史正確認識和處理同外部世界的關係，積極推動落實四大全球倡議，為構建人類命運共同體作出中國貢獻」。他並說孫中山始終堅定維護國家統一、民族團結，堅決反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為，「他對祖國統一的強烈願望和堅定意志，一直啟迪、教育、鼓舞著全體中華兒女」，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求」。