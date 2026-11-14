熱門搜尋:
黃仁勳 蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 鼠患 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
中國
出版：2026-Nov-14 17:45
更新：2026-Nov-14 17:45

日本擬危急下准核武入境　國防部批「公然挑釁戰後秩序」

分享：
國防部發言人陳曦。（圖／翻攝《網易》）

國防部發言人陳曦。（圖／翻攝《網易》）

日本政府考慮修訂《國家安保戰略》時寫入無核三原則例外情況，恐允許在緊急情況下將核武器運進日本。對此，中國國防部於13日痛批此舉是「公然挑釁戰後秩序」。

「無核三原則」例外情況

國防部今日舉行例行記者會，有傳媒問及，日本新版安保三文件擬繼續將中方定位為「最大戰略挑戰」，未來5年防衛預算開支將提升至70萬億至80萬億日圓。（約3.44萬億至3.93萬億港元）此外，日本政府考慮修訂《國家安保戰略》時寫入「無核三原則」例外情況，或允許在緊急情況下將核武器運進日本，中方對此有何評論。

國防部發言人陳曦表示：「歷史上日本軍國主義曾經犯下滔天罪行，給亞太和世界人民造成深重災難。日方本應深刻反省侵略歷史和所犯罪責，深刻汲取歷史教訓。」

23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 4_24.jpg

「維護國際核不擴散體系」

陳曦抨擊：「然而日本右翼勢力卻不斷編造所謂中國威脅論的虛假敘事，黑白顛倒編排受害者戲碼，加速擴充防衛開支，強化進攻性作戰和遠程攻擊力量，現在更是妄圖實現漸進式核鬆綁，種種行徑不僅是對自身和平承諾的背叛，更是對戰後國際秩序和《不擴散核武器條約》權威性的公然挑釁。」

陳曦強調：「國際社會應高度警惕、共同遏止日本再軍事化妄動，維護國際核不擴散體系，捍衛國際安全與和平。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務