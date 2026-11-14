日本擬危急下准核武入境　國防部批「公然挑釁戰後秩序」

日本政府考慮修訂《國家安保戰略》時寫入無核三原則例外情況，恐允許在緊急情況下將核武器運進日本。對此，中國國防部於13日痛批此舉是「公然挑釁戰後秩序」。

「無核三原則」例外情況

國防部今日舉行例行記者會，有傳媒問及，日本新版安保三文件擬繼續將中方定位為「最大戰略挑戰」，未來5年防衛預算開支將提升至70萬億至80萬億日圓。（約3.44萬億至3.93萬億港元）此外，日本政府考慮修訂《國家安保戰略》時寫入「無核三原則」例外情況，或允許在緊急情況下將核武器運進日本，中方對此有何評論。