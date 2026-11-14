日本擬危急下准核武入境　國防部批「公然挑釁戰後秩序」

日本政府考慮修訂《國家安保戰略》時寫入無核三原則例外情況，恐允許在緊急情況下將核武器運進日本。對此，中國國防部於13日痛批此舉是「公然挑釁戰後秩序」。
「無核三原則」例外情況
國防部今日舉行例行記者會，有傳媒問及，日本新版安保三文件擬繼續將中方定位為「最大戰略挑戰」，未來5年防衛預算開支將提升至70萬億至80萬億日圓。（約3.44萬億至3.93萬億港元）此外，日本政府考慮修訂《國家安保戰略》時寫入「無核三原則」例外情況，或允許在緊急情況下將核武器運進日本，中方對此有何評論。
國防部發言人陳曦表示：「歷史上日本軍國主義曾經犯下滔天罪行，給亞太和世界人民造成深重災難。日方本應深刻反省侵略歷史和所犯罪責，深刻汲取歷史教訓。」
「維護國際核不擴散體系」
陳曦抨擊：「然而日本右翼勢力卻不斷編造所謂中國威脅論的虛假敘事，黑白顛倒編排受害者戲碼，加速擴充防衛開支，強化進攻性作戰和遠程攻擊力量，現在更是妄圖實現漸進式核鬆綁，種種行徑不僅是對自身和平承諾的背叛，更是對戰後國際秩序和《不擴散核武器條約》權威性的公然挑釁。」
陳曦強調：「國際社會應高度警惕、共同遏止日本再軍事化妄動，維護國際核不擴散體系，捍衛國際安全與和平。」
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