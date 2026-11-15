廣西男返工踎廁所成個鐘被炒　辯稱患胃病及消化不良

廣西南寧一名男子因上班期間多次長時間待在廁所，遭公司以躲在廁所打遊戲、違反工作規定為由解僱。男子否認相關指控，強調自己患有慢性胃病及消化不良，才會頻繁如廁，甚至曾向公司提出就醫紀錄，但未獲採信。目前雙方爭議已進入司法程序。

根據廣西廣播電視台新聞頻道《新聞在線》報道，何姓男子2025年初進入南寧沙井大道一家物流公司任職，負責郵件收攬及簽發工作。今年8月底，公司人資部門陳姓經理口頭通知他不用再上班，理由是他工作期間經常填錯物流單，還多次躲在廁所玩手機遊戲，每次長達近1小時，已違反公司規章制度。