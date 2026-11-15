廣西男返工踎廁所成個鐘被炒　辯稱患胃病及消化不良

廣西南寧一名男子因上班期間多次長時間待在廁所，遭公司以躲在廁所打遊戲、違反工作規定為由解僱。男子否認相關指控，強調自己患有慢性胃病及消化不良，才會頻繁如廁，甚至曾向公司提出就醫紀錄，但未獲採信。目前雙方爭議已進入司法程序。
根據廣西廣播電視台新聞頻道《新聞在線》報道，何姓男子2025年初進入南寧沙井大道一家物流公司任職，負責郵件收攬及簽發工作。今年8月底，公司人資部門陳姓經理口頭通知他不用再上班，理由是他工作期間經常填錯物流單，還多次躲在廁所玩手機遊戲，每次長達近1小時，已違反公司規章制度。
曾提交就醫紀錄
對此，何男否認在廁所打遊戲，質疑公司無法提出直接證據。他表示，自己因患有慢性胃病、消化不良，才會長時間待在廁所，並曾向公司提交就醫紀錄，但公司並未接受相關解釋。
雙方協商破局後，何男向勞動保障監察部門投訴。今年10月，南寧市江南區勞動保障監察大隊調查雙方提出的證據後認定，何男確實多次利用如廁、搬貨等工作空檔玩遊戲，違反公司規章制度，因此公司解僱行為符合相關規定。
涉嫌侵犯個人私隱
不過，何男仍不服調查結果，並指控公司在廁所外圍安裝閉路電視，還安排同事拍照蒐證，涉嫌侵犯個人私隱。他認為，公司即使懷疑員工違反工作規定，也不應以侵犯私隱的方式蒐集證據。
目前何男已向法院提起民事訴訟，要求撤銷解僱決定並賠償經濟損失。案件後續如何判決，仍有待司法機關進一步審理。
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