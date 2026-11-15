熱門搜尋:
黃仁勳 蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 鼠患 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
中國
出版：2026-Nov-15 18:15
更新：2026-Nov-15 18:15

廣西男返工踎廁所成個鐘被炒　辯稱患胃病及消化不良

分享：
內地一名男子因上班時間頻繁上廁所遭開除。（示意圖／AI生成）

內地一名男子因上班時間頻繁上廁所遭開除。（示意圖／AI生成）

廣西南寧一名男子因上班期間多次長時間待在廁所，遭公司以躲在廁所打遊戲、違反工作規定為由解僱。男子否認相關指控，強調自己患有慢性胃病及消化不良，才會頻繁如廁，甚至曾向公司提出就醫紀錄，但未獲採信。目前雙方爭議已進入司法程序。

根據廣西廣播電視台新聞頻道《新聞在線》報道，何姓男子2025年初進入南寧沙井大道一家物流公司任職，負責郵件收攬及簽發工作。今年8月底，公司人資部門陳姓經理口頭通知他不用再上班，理由是他工作期間經常填錯物流單，還多次躲在廁所玩手機遊戲，每次長達近1小時，已違反公司規章制度。

曾提交就醫紀錄

對此，何男否認在廁所打遊戲，質疑公司無法提出直接證據。他表示，自己因患有慢性胃病、消化不良，才會長時間待在廁所，並曾向公司提交就醫紀錄，但公司並未接受相關解釋。

雙方協商破局後，何男向勞動保障監察部門投訴。今年10月，南寧市江南區勞動保障監察大隊調查雙方提出的證據後認定，何男確實多次利用如廁、搬貨等工作空檔玩遊戲，違反公司規章制度，因此公司解僱行為符合相關規定。

腸胃炎飲食｜（am730製圖） 腸胃炎飲食｜1.應照醫生囑咐按時食藥（am730製圖） 腸胃炎飲食｜2.應多喝開水，可服用醫生處方的補充水份溶液以作補充電解質。也可飲葡萄糖水或稀粥水（am730製圖） 腸胃炎飲食｜3.當嘔吐減少後，可開始進食簡單或流質食物，例如餅乾、碎蘋果、清粥或煮熟及切碎的蔬菜（am730製圖） 腸胃炎飲食｜4.緊記要戒口（am730製圖） 腸胃炎飲食｜5.進食前及如廁後必須洗手（am730製圖）

涉嫌侵犯個人私隱

不過，何男仍不服調查結果，並指控公司在廁所外圍安裝閉路電視，還安排同事拍照蒐證，涉嫌侵犯個人私隱。他認為，公司即使懷疑員工違反工作規定，也不應以侵犯私隱的方式蒐集證據。

目前何男已向法院提起民事訴訟，要求撤銷解僱決定並賠償經濟損失。案件後續如何判決，仍有待司法機關進一步審理。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務