北京天津河北等地濃霧 局部地方能見度僅50米逾百航班取消

中國北方自昨日（11月15日）起大範圍濃霧，北京、天津、河北、山東及河南等地被白霧籠罩，部分地區能見度不到50米，街道及高樓幾乎消失在霧中，網友形容彷彿「一覺醒來誤入天宮」。濃霧衝擊交通，天津、鄭州兩地機場逾百架次航班取消，天津境內多條高速公路一度全線封閉。 根據《極目新聞》報道，中央氣象台在當日上午6時發布大霧橙色預警，指出北京東南部、天津大部、河北中南部、山東中北部及西部、河南中北部等地出現濃霧或強濃霧，局部地區能見度甚至低於50米。

網路流傳畫面顯示，天津等地街道被濃霧覆蓋，司機在馬道上只能勉強辨識前方車輛的尾燈，不少人開啟雙黃燈減速行駛。部分住宅大樓也被雲霧包圍，只剩頂樓露出霧面。 交通方面，天津濱海機場及鄭州新鄭機場受到嚴重影響。截至昨日上午8時，天津濱海機場已有38班航班取消，鄭州新鄭機場則有87班航班取消，另有多個航班延誤。 多條巴士線改道 天津市的交通狀況同樣受到衝擊。根據《京報網》引述央視新聞報道，截至昨日上午9時，天津全市有12條巴士路線改道、84條路線停駛，境內高速公路均處於封閉狀態，當局並組建91支公路應急隊伍，共2,700多人投入應變。部分景區也暫時關閉。

冷空氣來襲 華北有機會落雪 中央氣象台指出，11月15日至18日將有兩波冷空氣接連影響中國中部及東部，多地氣溫將下降6至10度，局部地區降溫幅度超過12度。受冷空氣及降水影響，華北、黃淮等地的霧霾天氣預計逐漸減弱或消散，但西北、華北及東北部分地區接下來仍可能出現落雪，市民須留意交通及天氣變化。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

【前が見えない？大丈夫、運転手の頭の中には「地図が入ってる」から】 😳 中国南東部の廬山で、観光客らが濃霧に遭遇した。ほぼ視界ゼロの中、バスの運転手は迷うことなく正しいルートを走り続けた。 関係者によると、運転手は特別な訓練を受けており、ルート全体を覚えているという。 動画はSNSより。 — Sputnik 日本 (@sputnik_jp) November 13, 2026