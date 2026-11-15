內地打假「假牛肉」豬肉噴灑牛肉香精改肉味 鴨肉乾變風乾犛牛肉

央視日前報道，四川省市場監管部門嚴打肉製品造假等亂象。當中包括不法商人出售「假牛肉」，以豬肉充當牛肉，噴灑牛肉香精等添加劑改變肉味，魚目混珠以成本3倍價錢出售，牟利超過100萬人民幣(下同)。另有不法分子購進廉價鴨肉乾，換裝貼標冒充高價風乾犛牛肉，利用網購平台售假。 假牛肉｜向執法人員稱「跑山豬肉」 向客稱「牛肉」 根據央視財經報道，綿陽游仙區市場監管部門執法人員巡檢時發現一流動攤販推著大量鮮肉，執法人員仔細檢查發現，肉品筋膜著色深淺不均，存在明顯人工染色痕跡。查問時，攤販聲稱是跑山豬肉，但對前來有意購買的消費者卻稱是牛肉。

假牛肉｜低價豬腱用檸檬黃人工上色 一年多牟利逾100萬 警方調查發現，犯罪嫌疑人以低價豬腱子肉為原料，使用色素檸檬黃人工上色修飾筋膜紋理，再噴灑牛肉香精等添加劑篡改肉質氣味，還會在肉品表面塗抹牛油。不法商人以每斤10元至14元的購買豬腱子肉等製品，加工成假冒牛肉後，以每斤30元至35元銷售。報道指，這宗「豬扮牛」案，兩名涉案人士羅某某和翁某某為岳父與女婿關係；羅自2025起5月起作案，而翁則自9月起以日薪700元受僱參與這宗造假案；僅一年多，便牟利100多萬元。經一審法院判決，羅因觸犯生產、銷售偽劣產品罪，判監7年和罰款。受僱的女婿翁某某亦同被判觸犯生產、銷售偽劣產品罪，監禁3年並緩刑3年，以及罰款。

肉製品造假｜用「誘惑紅」為臘豬腳上色 報道另指，四川省瀘州市龍馬潭區，某食品廠使用過期冷凍兔肉加工臘肉，還超範圍違規使用人工色素「誘惑紅」給臘豬腳上色。該廠一年內已是第二次同類違法，監管部門依法責令整改並處罰，沒收全部過期原料、涉案肉製品及違規添加劑。 肉製品造假｜鴨肉乾冒風乾犛牛肉牟暴利 四川省內江市，不法分子購進廉價鴨肉乾，換裝貼標冒充高價風乾犛牛肉，利用網購平台售假。經DNA檢測，鴨肉源性佔比高達97.23%。涉案人員因生產、銷售偽劣產品罪，被判處有期徒刑10個月。四川省成都市青白江區，執法人員則查獲一批「假冒進口牛肉」，標籤資訊全假，且無檢疫證明和海關報關單，已涉嫌構成犯罪，案件移送公安機關。

肉製品造假｜涉案總金額超過1.8億元 另外，四川省自貢市富順縣，監管部門查獲近10噸無檢疫合格證明的冷凍豬板油，當事人分裝後偽造廠址、冒用他人廠名銷售，不合格豬板油被依法查處並銷毀。今年以來，四川省已查辦肉製品領域行政違法案件3,769宗，偵辦涉肉製品刑事案件810宗，抓獲犯罪嫌疑人1,706名，搗毀制假售假窩點306處，涉案總金額1.8億餘元，對食品違法犯罪形成強力震懾。