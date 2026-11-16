猛鬼飯店？ 內蒙食肆違規改建成9間靈堂 門前堆衣紙遭查處

內蒙古自治區通遼市科爾沁區民政局進行殯葬行業日常巡查時，發現區內一間名為「天之路飯店」的餐廳，在未取得殯葬服務經營資質的情況下，擅自將店內改造裝修成9間靈堂，門前堆放大量衣紙，並於招牌標註提供守靈廳及喪事司儀推薦等殯葬服務。(AI生成模擬圖)

內蒙古自治區通遼市科爾沁區民政局日前進行殯葬行業日常巡查時，發現區內一間名為「天之路飯店」的餐廳，在未取得殯葬服務經營資質的情況下，擅自將店內改造裝修成9間靈堂，門前堆放大量衣紙，並於招牌標註提供守靈廳及喪事司儀推薦等殯葬服務。執法人員現場向經營者發出《責令（限期）改正通知書》，嚴禁其存放遺體、骨灰或違規開展治喪活動。

執法人員下令改正 禁存放遺體開展治喪活動

科爾沁區民政局通報指出，執法人員於11月9日巡查期間，查明位於永寧路的「天之路飯店」存在違規籌備殯葬治喪服務的問題。經現場核查，該場所當時仍處於裝修施工階段，未正式營業，亦從未取得任何殯葬服務經營相關資質。