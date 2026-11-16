猛鬼飯店？ 內蒙食肆違規改建成9間靈堂 門前堆衣紙遭查處

內蒙古自治區通遼市科爾沁區民政局日前進行殯葬行業日常巡查時，發現區內一間名為「天之路飯店」的餐廳，在未取得殯葬服務經營資質的情況下，擅自將店內改造裝修成9間靈堂，門前堆放大量衣紙，並於招牌標註提供守靈廳及喪事司儀推薦等殯葬服務。執法人員現場向經營者發出《責令（限期）改正通知書》，嚴禁其存放遺體、骨灰或違規開展治喪活動。
執法人員下令改正 禁存放遺體開展治喪活動
科爾沁區民政局通報指出，執法人員於11月9日巡查期間，查明位於永寧路的「天之路飯店」存在違規籌備殯葬治喪服務的問題。經現場核查，該場所當時仍處於裝修施工階段，未正式營業，亦從未取得任何殯葬服務經營相關資質。
涉事餐廳門店招牌卻公然標註「守靈廳」、「殯葬服務」等字眼，並宣稱配套提供宴會廳及喪事司儀推薦等服務；門前堆放著大批衣紙，院內更已改造裝修出9間靈堂並完成布置裝飾擬對外開展殯葬弔唁經營性活動，當局指其涉嫌超範圍違規經營殯葬業務，存在擾亂殯葬管理秩序及助長鋪張治喪的風險。
針對違規情況，科爾沁區民政局執法人員向經營者講解相關政策，並依法送達《責令（限期）改正通知書》，提出四項整改要求：一是嚴禁違規開展殯葬經營服務，場所內不得存放遺體或骨灰，亦不得利用改造場地進行守靈治喪及收費活動；二是嚴禁虛假違規宣傳，須立即拆除或修改門店招牌上的違規字眼，不得對外推介守靈殯葬項目；三是嚴守移風易俗規定，不得以殯葬服務及宴席配套名義引導群眾鋪張辦喪；四是須嚴格依照營業執照核定範圍合法經營，在未經審批及完成經營範圍變更前，禁止從事任何殯葬相關業務。
當局表示，下步將聯合市場監管等相關部門，持續加強殯葬領域的常態化巡查，緊盯沿街商舖及餐飲場所等重點地點，從嚴排查整治違規開展殯葬服務等亂象，維護當地殯葬市場秩序。