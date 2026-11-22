貴州安順景點｜伍龍寺集佛道一體 天台山上的天空之城

貴州安順的天台山上，一座「石頭城」緊貼山崖而建。遠遠望去，厚重的石牆與陡峭的山勢連成一體，像是一座守住山頭的堡壘，但原來，這座「堡壘」是一座寺廟，名為伍龍寺。 伍龍寺為甚麽會建成像堡壘的模樣？和附近一座擁有600多年歷史的明代古堡有何淵源？ 文章出處： 「當代中國」網站 天台山伍龍寺 懸崖上的石堡古刹 說起天台山，人們或許會先想到浙江那座久負盛名的佛教名山。然而，在貴州省安順市，也有一座同名的天台山，山頂還藏着一座外形酷似堡壘的古刹——伍龍寺。

伍龍寺始建於明萬曆十八年（1590年），又稱清淨禪院，特別的是，這裏既是佛寺，也是道觀，是貴州省現存保存較完整、集佛道兩種信仰於一體的古建築群。

伍龍寺依天台山而建，只有一條小路通往山頂，其餘三面都是懸崖峭壁，從遠處觀看，整座建築猶如懸浮於半空之中，遺世而獨立，是貴州天台山最獨特的風景。 不過，伍龍寺最令人稱奇的，還是它那一身石砌的外牆。厚重的石牆緊貼懸崖而建，與山體渾然一體，牆上的窗孔不但小，而且開得很高。如此設計，是不是很容易讓人聯想到一座易守難攻的堡壘？ 具軍事防禦功能堡壘 沒錯，伍龍寺不僅是佛道合一的寺觀，更是一座兼具軍事防禦功能的堡壘！

原來在600多年前，天台山所在的天龍鎮一帶曾是明軍南征時的駐紮地。為方便駐守，當地逐漸形成既可居住、又能防禦的屯堡建築，伍龍寺的獨特建築風格亦由此而來。 伍龍寺資料 地址︰貴州省安順市平壩區天龍鎮天台山

特色︰2001年被列為中國第五批全國重點文物保護單位

開放時間︰3/4月至10月-08︰00-18︰00

11月至3月-08︰00-17︰30 舊贊育醫院為全港首間華人產科醫院 曾引入現代化接生

600年石頭古寨 天龍屯堡仍保留明代習俗？ 看過，大家或許會好奇，既然寺廟都建得像堡壘，那麽天龍鎮的房子又是怎麽樣的？我們接着來到附近的天龍屯堡走走，從石屋石巷到衣著風俗，看看屯堡文化的另一面。 「屯堡」的故事，要從明代軍隊駐守貴州說起。當年，部分將士留下屯田戍守，在此落地生根，也把家鄉的生活習慣帶到這裏。這些傳統與當地文化交融，經過600多年的傳承，形成了獨特的屯堡文化。 與伍龍寺相距約2公里的天龍屯堡，便是在這樣的背景下逐漸形成，它始建於明洪武年間（1368—1398年），隨着軍隊屯田駐守，逐步發展成屯軍及其後代聚居的村寨。