澳門連續20年派錢　永久居民每人1萬

澳門行政長官岑浩輝在立法會發表2027年施政報告，亦是任內第3份施政報告，延續多項惠民措施及稅務優惠（新華社資料圖片）

醫療券方面，岑浩輝宣布將維持700元，並向每名合資格居民的非強制央積金個人帳戶額外注資7,000元。另外，澳門居民參加內地醫保制度津貼計劃，範圍擴展至內地所有省、自治區及直轄市，補貼上限維持1,000元。另外，敬老金維持每年 1萬元，養老金每月 3,900元，政府長者公寓使用費的折扣由8折優惠至75折。

澳門行政長官岑浩輝今日（16日）在立法會發表2027年施政報告，亦是任內第3份施政報告，延續多項惠民措施及稅務優惠，包括繼續實施現金分享，合資格永久性居民每人10,000元，合資格非永久性居民每人6,000元。

引入階梯式育兒津貼 設2歲幼兒托費補助

施政報告提出出生津貼由現時6,500元，調升至8,000元，合資格配偶雙方可同時領取。政府明年亦會繼續向永久性居民中3歲以下嬰幼兒發放為期1至3年的津貼，並引入階梯式措施，首名嬰兒每年1.8萬元，第2名嬰兒每年2.7萬元，第3名嬰兒每年3.6萬元。政府亦將加大對托兒家庭的支持，包括提供2歲幼兒托費補助，1孩家庭每月500元，2孩家庭每月800元。

澳門政府自2008年由時任行政長官何厚鏵因應金融海嘯首推澳門現金分享計劃，至今日2027年施政報告宣布繼續後，此政策已連續推行第20年。