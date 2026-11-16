APEC｜深圳AI即時翻譯 240小時過境免簽證加速國際化

簽證：240小時過境免簽 經香港西九龍站港珠澳大橋更方便 外國人來深圳，最先感受到的便利，是簽證這道門正一層層打開。 240小時過境免簽政策自2024年12月實施以來，至今覆蓋英、美、俄羅斯等57個國家。旅客持本國護照及已確定日期、行程的聯程客票，經中國過境前往第三國或地區，可從24個省份65個口岸免簽入境，從事旅遊、商務、訪問、探親等活動。 在深圳，入境免簽的口岸過去只適用於寶安國際機場，而為了迎接APEC，自2025年11月起，大灣區再新增五個適用口岸，包括廣州琶洲客運港、橫琴、港珠澳大橋、中山港，以及廣深港高鐵西九龍站。

語言：AI 翻譯程式 支援多種語言 即譯中式菜單 抵達深圳後，語言溝通往往是旅客遇到的第一個難題。 寶安國際機場新增中、英、日、韓多語種標識近 400 處。地面交通中心詢問台及境外旅客服務中心的多語種 AI 翻譯終端，提供 38 種語言實時互譯。旅客落地後，基本都能獲得相應的語言服務。 走出機場，街道地名也能「看得懂」。路牌不再只有拼音：地名保留拼音，功能性資訊則譯成英文，例如福華三路，當中福華是拼音Fuhua，而三路則改為3rd Road。 深圳更要求政務服務、道路交通、景區飯店、醫療衛生、文化體育、應急避難等八類公共場所設置規範外文標識，把「英文」變成城市日常。

交通：網約車支援9種語言 路牌全面加英文 交通配套同樣在升級。 全市巡遊、網約出租車駕駛員超過12萬餘人。網約車內有中英文語音播報，並貼有「EyeShenzhen」多語種官方平台二維碼，掃碼後可獲得英、德、法等9種語言的一站式資訊。APEC期間，網約車司機更配備現金「零錢包」，方便旅客以現金支付車資。 下載微信或支付寶，也能夠即時懂得如何使用。例如微信上線「來華專區」和「一部手機暢行深圳」服務集合頁，小程序支持26種語言翻譯，涵蓋打車、點餐、購票等場景。

支付：信用卡直接付款 50個境外錢包全通用 日常吃喝消費，都離不開支付。 深圳現時4.1萬戶商戶、5.1萬台POS機受理外國信用及支付卡，旅客拍卡或插卡即可完成支付，覆蓋機場、口岸、重點商圈、涉外酒店及文旅景點。 遊客把Visa、Mastercard等國際卡綁定至微信支付或支付寶，掃碼即能支付，餐飲、商場、超市的大部分商戶都通用。 若不想下載新的應用程式，也可以直接使用自己國家的電子錢包。現時，微信支付「外包內用」已支援PayPal、ShopeePay、Hana Pay等60個境外電子錢包，旅客毋須更換原有錢包App，也可以直接支付。

離境前，旅客還可享有「即買即退」的離境退稅服務。深圳的離境退稅商店已突破3,000家，規模居全國第一。全市集中退付點亦增至25個，覆蓋萬象城、CoCoPark、華強北等核心商圈。旅客在指定商店購物後，最快可於現場完成退稅，讓消費的便利一路延續到離境前。 一周峰會，讓深圳的「國際化」進一步加速。 APEC 的真正意義不止經濟，更在於借勢把「國際化」從接待變成日常。免簽、外卡、多語標識、電子錢包陸續落地，外國人在深圳出行、消費、生活愈發自如。國際化大都市的實力，正藏在這些日常細節裏。