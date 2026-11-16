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出版：2026-Nov-16 16:44
更新：2026-Nov-16 16:44

APEC｜深圳AI即時翻譯 240小時過境免簽證加速國際化

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APEC｜深圳AI即時翻譯 240小時過境免簽證加速國際化

APEC｜深圳AI即時翻譯 240小時過境免簽證加速國際化

2026年亞太經合組織（APEC）會議由11月13至20日在深圳舉行。這是繼2001年上海、2014年北京之後，中國第三次主辦APEC，更是會址首次落戶大灣區。

為迎接這場盛事，深圳全城進入「迎賓模式」，從簽證、語言、交通到支付，一連串功夫讓外國訪客從落地一刻起，工作與消費都暢通無阻。一場只有兩天的峰會，如何將深圳加速推向國際化？

APEC｜透過240小時過境免簽政策，外國遊客不用申請簽證可以逗留中國10天，為短期考察或旅遊的外籍人士提供極大方便。（圖片來源：視覺中國） 2026年APEC會議周將在11月13日至19日在深圳福田區香蜜湖的國際交流中心舉行，而焦點的第三十三次APEC領導人非正式會議將於11月18日至19日舉行。（圖片來源：視覺中國） 2026年亞太經合組織（APEC）會議將於11月13至20日在深圳舉行

簽證：240小時過境免簽 經香港西九龍站港珠澳大橋更方便

外國人來深圳，最先感受到的便利，是簽證這道門正一層層打開。

240小時過境免簽政策自2024年12月實施以來，至今覆蓋英、美、俄羅斯等57個國家。旅客持本國護照及已確定日期、行程的聯程客票，經中國過境前往第三國或地區，可從24個省份65個口岸免簽入境，從事旅遊、商務、訪問、探親等活動。

在深圳，入境免簽的口岸過去只適用於寶安國際機場，而為了迎接APEC，自2025年11月起，大灣區再新增五個適用口岸，包括廣州琶洲客運港、橫琴、港珠澳大橋、中山港，以及廣深港高鐵西九龍站。

外國旅客除了直飛深圳，也可從香港搭乘高鐵北上，或經港珠澳大橋進入內地，更方便地踏進深圳。「香港—深圳」這條路線，正讓不少旅客覺得：到中國旅遊比想像中簡單。

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深圳路牌加入了英文標識，圖為前海區道路指示牌。（圖片來源：深圳特區報） 深圳道路指示牌加入英文標識，社交媒體拍視頻向外國人展示。（圖片來源：亞洲新聞台視頻） 深圳路牌加入了英文標識，讓外國遊客都能看得懂。（圖片來源：騰訊網） 深圳全市廣泛利用AI翻譯設備，與世界各地遊客溝通。（圖片來源：深圳特區報）

語言：AI 翻譯程式 支援多種語言 即譯中式菜單

抵達深圳後，語言溝通往往是旅客遇到的第一個難題。

寶安國際機場新增中、英、日、韓多語種標識近 400 處。地面交通中心詢問台及境外旅客服務中心的多語種 AI 翻譯終端，提供 38 種語言實時互譯。旅客落地後，基本都能獲得相應的語言服務。

走出機場，街道地名也能「看得懂」。路牌不再只有拼音：地名保留拼音，功能性資訊則譯成英文，例如福華三路，當中福華是拼音Fuhua，而三路則改為3rd Road。

深圳更要求政務服務、道路交通、景區飯店、醫療衛生、文化體育、應急避難等八類公共場所設置規範外文標識，把「英文」變成城市日常。

騰訊亦推出可解釋菜式文化背景的AI菜單翻譯，並以AI輔助排查全市英文標識。對初到深圳的外國旅客而言，機場問路、酒店入住、餐廳點餐等各個環節的溝通難題基本都能解決得到。

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為了APEC2026，騰訊Hy翻譯團隊設計了一個離線翻譯工具。它由Hy大模型驅動，透過包含大量俚語的語料進行訓練，幫助外國人解除語言障礙。遊客抵步後，即使沒有網絡，他們也能藉助它點咖啡、問路或詢問。（圖片來源：騰訊網） 騰訊開發AI翻譯程式，能把中國菜式內容仔細翻譯出來。（圖片來源：騰訊網）

交通：網約車支援9種語言 路牌全面加英文

交通配套同樣在升級。

全市巡遊、網約出租車駕駛員超過12萬餘人。網約車內有中英文語音播報，並貼有「EyeShenzhen」多語種官方平台二維碼，掃碼後可獲得英、德、法等9種語言的一站式資訊。APEC期間，網約車司機更配備現金「零錢包」，方便旅客以現金支付車資。

下載微信或支付寶，也能夠即時懂得如何使用。例如微信上線「來華專區」和「一部手機暢行深圳」服務集合頁，小程序支持26種語言翻譯，涵蓋打車、點餐、購票等場景。

坐地鐵也一樣方便。自2026年9月起，深圳地鐵在原有銀聯卡（UnionPay）拍卡過閘基礎上，新增支援Visa、萬事達卡（Mastercard）、美國運通（American Express），以及JCB卡非接觸式拍卡過閘，覆蓋200多個國家和地區發行的銀行卡。旅客把卡在閘機感應區一拍，便可直接進站。

全市1.1萬個巴士站全數換上英文站名，掃碼即看英文路線。當路牌看得懂、車資付得到，外國旅客便能更自在地在深圳行走。

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深圳地鐵已接受多種外國信用卡直接拍卡支付。（圖片來源：視覺中國） 深圳為網約車配套多語種官方平台二維碼，支持9種語言，方便接載各國遊客前往目的地。（圖片來源：視覺中國）

支付：信用卡直接付款 50個境外錢包全通用

日常吃喝消費，都離不開支付。

深圳現時4.1萬戶商戶、5.1萬台POS機受理外國信用及支付卡，旅客拍卡或插卡即可完成支付，覆蓋機場、口岸、重點商圈、涉外酒店及文旅景點。

遊客把Visa、Mastercard等國際卡綁定至微信支付或支付寶，掃碼即能支付，餐飲、商場、超市的大部分商戶都通用。

若不想下載新的應用程式，也可以直接使用自己國家的電子錢包。現時，微信支付「外包內用」已支援PayPal、ShopeePay、Hana Pay等60個境外電子錢包，旅客毋須更換原有錢包App，也可以直接支付。

離境前，旅客還可享有「即買即退」的離境退稅服務。深圳的離境退稅商店已突破3,000家，規模居全國第一。全市集中退付點亦增至25個，覆蓋萬象城、CoCoPark、華強北等核心商圈。旅客在指定商店購物後，最快可於現場完成退稅，讓消費的便利一路延續到離境前。

一周峰會，讓深圳的「國際化」進一步加速。

APEC 的真正意義不止經濟，更在於借勢把「國際化」從接待變成日常。免簽、外卡、多語標識、電子錢包陸續落地，外國人在深圳出行、消費、生活愈發自如。國際化大都市的實力，正藏在這些日常細節裏。

深圳CoCoPark商場內設有「即買即退」離境退稅櫃位，外國遊客購物後可以享有即時退稅服務。（圖片來源：視覺中國） 微信支付「外包內用」已支持PayPal、ShopeePay、Hana Pay等60個境外電子錢包，旅客毋須更換原有錢包App，也可以直接支付。（圖片來源：視覺中國） 深圳現時4.1萬戶商戶、5.1萬台POS機受理外國信用及支付卡，覆蓋多個核心城域，包括福田中心區商區、羅湖東門商圈、福田華強北高圈等。（圖片來源：視覺中國）

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本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注

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