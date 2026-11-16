APEC｜習近平視察中山：開創大灣區高質量發展新局面

亞太經合組織APEC會議即將在廣東深圳舉行，國家主席習近平今日(16日)在中山市考察時強調，深入學習貫徹黨的二十屆五中全會精神，把全會作出的各項決策部署不折不扣落到實處，以持之以恒推進全面從嚴治黨的新成效，更好推動珠江口東西兩岸融合發展，奮力開創粵港澳大灣區高質量發展新局面。

今日上午，習近平廣東省委書記黃坤明和省長孟凡利陪同下，來到中山市考察調研。習近平到深中通道西人工島平台眺望，了解通道建設運營情況。他指建設粵港澳大灣區，首先要推進交通一體化。深中通道在促進珠江口東西兩岸融合發展中發揮了開路先鋒作用，要進一步把這一超大型交通工程管理好、運營好，使其更好服務粵港澳大灣區建設。

建設大灣區要推進交通一體化

隨後，習近平來到位於中山市翠亨新區的灣區未來科技城，走進展廳察看中山市生物醫藥、電子信息、高端裝備等現代產業發展成果，以及傢具等傳統產業產品展示，了解當地承接產業轉移、推動傳統產業轉型升級、發展新興產業等情況，詢問有關創新產品的性能特點和市場前景。他強調，建設粵港澳大灣區是黨中央作出的重大戰略部署，廣東肩負着重要使命，珠江口兩岸的廣州、深圳、珠海、東莞、中山等地要發揮先導作用。他希望中山市緊緊抓住機遇，堅持以改革創新為根本動力，健全區域合作機制，營造優良營商環境，下大氣力推動科技創新和產業創新深度融合，不斷邁出推動高質量發展新步伐。