2026年亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會一連兩日在深圳前海國際會議中心舉行，主題為「共促繁榮、共贏未來」。峰會主席、中國貿促會會長任鴻斌致歡迎辭（美聯社）

2026年亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會今日起一連兩日(17日至18日)在深圳前海國際會議中心舉行，主題為「共促繁榮、共贏未來」。峰會主席、中國貿促會會長任鴻斌致歡迎辭時宣布，國家主席習近平明天(18日)上午將出席開幕式並發表主旨演講，澳洲、加拿大、智利、中國香港、印尼、南韓、馬來西亞及俄羅斯等11個APEC經濟體領導人亦將演講或參與專題研討。

逾2000政商代表齊聚

本屆峰會雲集APEC全部21個經濟體及英、法、德等13個域外經濟體逾2000名政商界代表，包括115家世界500強企業，當中外方企業以美資數量最多，佔比近兩成。會議將圍繞人工智能、數字經濟、亞太自貿區及粵港澳大灣區機遇等議題展開研討，並將是工商峰會創辦30年來，首次以倡議形式發布成果文件《2026年APEC工商領導人峰會深圳倡議》。