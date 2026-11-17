2026年亞太經合組織(APEC)工商領導人峰會今日起一連兩日(17日至18日)在深圳前海國際會議中心舉行，主題為「共促繁榮、共贏未來」。峰會主席、中國貿促會會長任鴻斌致歡迎辭時宣布，國家主席習近平明天(18日)上午將出席開幕式並發表主旨演講，澳洲、加拿大、智利、中國香港、印尼、南韓、馬來西亞及俄羅斯等11個APEC經濟體領導人亦將演講或參與專題研討。
逾2000政商代表齊聚
本屆峰會雲集APEC全部21個經濟體及英、法、德等13個域外經濟體逾2000名政商界代表，包括115家世界500強企業，當中外方企業以美資數量最多，佔比近兩成。會議將圍繞人工智能、數字經濟、亞太自貿區及粵港澳大灣區機遇等議題展開研討，並將是工商峰會創辦30年來，首次以倡議形式發布成果文件《2026年APEC工商領導人峰會深圳倡議》。
任鴻斌指出，長期以來，工商界積極支持、參與和促進亞太合作與發展，推動亞太實現大發展、大繁榮、大融通，使亞太成為全球經濟最具活力的地區和主要的增長引擎。今年中國「十五五」規劃實現良好開局，中國經濟持續向新、向優、向好，新質生產力加快發展，中國機遇2.0正不斷為各國工商界帶來市場紅利、改革紅利、開放紅利和創新紅利。今次各人到深圳出席峰會，都會感受到與中國同行就是與機遇同行，相信中國就是相信未來。
緊接工商峰會後，APEC第33次領導人非正式會議將於明後兩日(18日至19日)在深圳舉行，外界高度關注習近平、美國總統特朗普及俄羅斯總統普京期間的雙邊及三邊會晤動向。