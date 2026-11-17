中央紀委國家監委網站今日（11月17日）通報，經中共青海省委批准，青海省紀委監委對青海省海東市政協原黨組成員、副主席馬維忠涉嫌嚴重違紀違法問題立案調查。調查發現，馬維忠涉及利用職務之便，在工程項目承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物。
通報指出，馬維忠喪失理想信念、背棄初心使命，並對抗組織審查。他不僅違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金及消費卡，也接受可能影響公正執行公務的宴請，甚至由他人支付原應自行負擔的費用。
違規收禮品禮金及消費卡
此外，馬維忠還涉及違規替企業提供擔保，以及違規出借、使用專項資金等問題。調查認定，他將公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利在工程項目承攬等事項上為他人提供協助，並收受巨額賄賂。
青海省紀委監委指出，馬維忠嚴重違反中共政治紀律、廉潔紀律及工作紀律，已構成嚴重職務違法，並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後仍不收斂、不收手，情節嚴重、影響惡劣。
經中共青海省紀委常委會議研究並報省委批准，決定開除馬維忠黨籍及公職，追繳其違紀違法所得，並將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，相關涉案財物也一併移送。
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