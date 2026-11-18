全國11座候選首都城市 北京脫穎而出 把時間回撥到1948年，國共內戰形勢逐漸逆轉，解放軍取得戰場主動，毛澤東等中共領導人開始思考建國問題，包括首都選址。 據報道，那時候各界提出可以作為首都城市有11座：華北的北平（即現在的北京）；東北的哈爾濱；西北的西安和延安；華中的開封、洛陽；華東的南京、上海；西南的重慶、成都；華南的廣州，它們既有底蘊深厚之千年古都或政經重鎮，有近代才興起的工商業城市，延安則是極具象徵性的革命聖地。候選城市之中，北平和哈爾濱被認為是最有條件的兩座。

另一方面，哈爾濱1932年被侵華日軍佔領，至二戰末期的1945年8月，蘇聯對日宣戰，並揮軍進入中國東北，迅速擊潰日軍，進駐哈爾濱等城市。至1946年4月蘇軍撤離後，中共領導的東北民主聯軍進駐哈爾濱。令哈爾濱成為中共最早控制的大城市，有堅實民眾基礎。 而且哈爾濱接近北方邊境，以當時國際形勢來說，定都這城市更方便獲得蘇聯支援。 正因如此，中共一度計劃邀請各民主黨派人於1949年秋天往哈爾濱舉行政治協商會議，討論成立民主聯合政府，並準備在當地宣布新中國成立。

哈爾濱未能成中國首都原因 後來為何哈爾濱沒成為首都呢？原因是戰爭進程比大家預計快得多，特別是解放軍在「三大戰役」（即1948年9月至1949年1月遼瀋戰役、淮海戰役和平津戰役）取得勝利後，國民黨全面潰敗只是時間問題。在這情況下，毛澤東認為不必再將偏居一隅的哈爾濱作為新中國首都了，應該在候選城市中重新選擇，他更傾向於早已被詳細考慮過的北平。 定都何處的問題，毛澤東與很多人交換意見，而他與王稼祥的一次對話常被媒體提及。

群眾心理樂於接受北京 1949年2月下旬，時任中共中央東北局城市工作部部長的王稼祥，到中共中央所在的河北西柏坡開會，期間往看望毛澤東。 交談中，毛澤東問道：「全國勝利在望，新中國的首都在何處為好？」 王稼祥對此亦有過深思，他篩選後重點分析數座城市：國民黨政府的首都南京離東南沿海太近，就國際形勢看是很大缺陷；西安太過偏西，現在中國經濟重心在沿海和江南，西安在地理位置上不再具有中心特點；開封、洛陽等古都地處中原，但短期內不能改變經濟落後的局面，加之交通和黃河水患等問題，也不適合.....

全國政協會議表決通過 毛澤東聽罷高興地說：「有道理......你的分析正合我意。」各城市優點與缺點，毛澤東早已了然於胸，王稼祥不謀而合的觀點，讓他更堅定地選擇已經和平解放的北平。 同年3月，毛澤東在西柏坡舉行的中共七屆二中全會上，明確將在北平召集政治協商會議，成立聯合政府，並定都北平。 3月23日，中共中央機構離開西柏坡，25日進駐北平香山。到9月14日，新政治協商會議籌備會小組經過討論，提出建都北平，並把北平改名北京，該方案27日由政協會議第一屆全體會議表決通過決議。