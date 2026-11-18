北京是中國首都，是國家主權的象徵城市。但大家是否知道新中國成立前夕，原來各方提出首都選址除了北京，還有10座城市，其中一座東北城市更曾成為「大熱」......新中國最終為何選定北京為首都？
全國11座候選首都城市 北京脫穎而出
把時間回撥到1948年，國共內戰形勢逐漸逆轉，解放軍取得戰場主動，毛澤東等中共領導人開始思考建國問題，包括首都選址。
據報道，那時候各界提出可以作為首都城市有11座：華北的北平（即現在的北京）；東北的哈爾濱；西北的西安和延安；華中的開封、洛陽；華東的南京、上海；西南的重慶、成都；華南的廣州，它們既有底蘊深厚之千年古都或政經重鎮，有近代才興起的工商業城市，延安則是極具象徵性的革命聖地。候選城市之中，北平和哈爾濱被認為是最有條件的兩座。
北平自元朝開始長期是全國政治和文化中心，有太多理由成為新中國首都，但東北的哈爾濱又或何能成為熱門呢？
「東方莫斯科」哈爾濱當時為鐵路樞紐
19世紀末，哈爾濱只是松花江畔小漁村，1896年沙俄迫使清政府簽訂《中俄密約》，獲得在中國東北修築鐵路特權，被選為鐵路樞紐的哈爾濱遂急速發展。到民國時期初年，哈爾濱已是一座工業門類相對齊全，商業發達，有30多國僑民、19國領事館的國際大都市，被稱為「東方莫斯科」。
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另一方面，哈爾濱1932年被侵華日軍佔領，至二戰末期的1945年8月，蘇聯對日宣戰，並揮軍進入中國東北，迅速擊潰日軍，進駐哈爾濱等城市。至1946年4月蘇軍撤離後，中共領導的東北民主聯軍進駐哈爾濱。令哈爾濱成為中共最早控制的大城市，有堅實民眾基礎。
而且哈爾濱接近北方邊境，以當時國際形勢來說，定都這城市更方便獲得蘇聯支援。
正因如此，中共一度計劃邀請各民主黨派人於1949年秋天往哈爾濱舉行政治協商會議，討論成立民主聯合政府，並準備在當地宣布新中國成立。
哈爾濱未能成中國首都原因
後來為何哈爾濱沒成為首都呢？原因是戰爭進程比大家預計快得多，特別是解放軍在「三大戰役」（即1948年9月至1949年1月遼瀋戰役、淮海戰役和平津戰役）取得勝利後，國民黨全面潰敗只是時間問題。在這情況下，毛澤東認為不必再將偏居一隅的哈爾濱作為新中國首都了，應該在候選城市中重新選擇，他更傾向於早已被詳細考慮過的北平。
定都何處的問題，毛澤東與很多人交換意見，而他與王稼祥的一次對話常被媒體提及。
群眾心理樂於接受北京
1949年2月下旬，時任中共中央東北局城市工作部部長的王稼祥，到中共中央所在的河北西柏坡開會，期間往看望毛澤東。
交談中，毛澤東問道：「全國勝利在望，新中國的首都在何處為好？」
王稼祥對此亦有過深思，他篩選後重點分析數座城市：國民黨政府的首都南京離東南沿海太近，就國際形勢看是很大缺陷；西安太過偏西，現在中國經濟重心在沿海和江南，西安在地理位置上不再具有中心特點；開封、洛陽等古都地處中原，但短期內不能改變經濟落後的局面，加之交通和黃河水患等問題，也不適合.....
王稼祥認為，從政治上考慮，解放區主要在北方，所以北平應是首選。
他分析稱，北平位於沿海地區，屬於經濟發達圈，又扼守連接東北與關內的咽喉地帶，戰略地位十分重要。它雖離海較近，但渤海為中國內海，又有遼寧和山東半島拱衛，戰略上較為安全。此外，北京作為明清兩代帝都，人民群眾心理上也樂於接受。
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全國政協會議表決通過
毛澤東聽罷高興地說：「有道理......你的分析正合我意。」各城市優點與缺點，毛澤東早已了然於胸，王稼祥不謀而合的觀點，讓他更堅定地選擇已經和平解放的北平。
同年3月，毛澤東在西柏坡舉行的中共七屆二中全會上，明確將在北平召集政治協商會議，成立聯合政府，並定都北平。
3月23日，中共中央機構離開西柏坡，25日進駐北平香山。到9月14日，新政治協商會議籌備會小組經過討論，提出建都北平，並把北平改名北京，該方案27日由政協會議第一屆全體會議表決通過決議。
1949年10月1日，新中國在北京舉行開國大典，毛澤東在天安門城樓宣布中華人民共和國中央人民政府成立。自此，北京成為新中國首都。
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