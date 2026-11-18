一名江蘇南京市40歲職業廚師因長期在廚房工作，約1年半前開始陣發性乾咳。他曾誤以為被油煙嗆致喉嚨發炎，加上工作繁忙，遲遲不理會。直到近期咳嗽症狀加劇、嚴重影響日常生活，在家人勸阻下才前往醫院檢查，結果確診肺癌。

掃描所見兩邊肺「滿天星」

南京一名呼吸與危重症醫學科醫生指出，患者進行胸部電腦斷層掃描後，發現兩邊肺遍布大小不一的結節，整個肺部宛如「滿天星」般密集分佈。檢查同時發現縱膈腔內也存在多處腫大的淋巴結，當下即推測並非普通發炎症狀。檢驗後，確認患者罹患惡性程度極高的小細胞肺癌（Small Cell Lung Cancer, SCLC），病情已進入晚期階段。