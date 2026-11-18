一名江蘇南京市40歲職業廚師因長期在廚房工作，約1年半前開始陣發性乾咳。他曾誤以為被油煙嗆致喉嚨發炎，加上工作繁忙，遲遲不理會。直到近期咳嗽症狀加劇、嚴重影響日常生活，在家人勸阻下才前往醫院檢查，結果確診肺癌。
掃描所見兩邊肺「滿天星」
南京一名呼吸與危重症醫學科醫生指出，患者進行胸部電腦斷層掃描後，發現兩邊肺遍布大小不一的結節，整個肺部宛如「滿天星」般密集分佈。檢查同時發現縱膈腔內也存在多處腫大的淋巴結，當下即推測並非普通發炎症狀。檢驗後，確認患者罹患惡性程度極高的小細胞肺癌（Small Cell Lung Cancer, SCLC），病情已進入晚期階段。
儘管小細胞肺癌在肺癌類型中屬於「極惡之徒」，早期極易發生廣泛轉移，但醫生表示，這類癌症對初始的放療及化療反應極為敏感。該患者經歷多週期的綜合治療後，雙肺的結節及轉移病灶已出現明顯消退，目前整體狀況良好，已進入維持性治療階段。
醫生建議，長期接觸二手煙或廚房油煙的人、具有腫瘤家族病史者，以及肺部已發現毛玻璃結節的患者，都應特別留意肺部健康狀況。醫生建議這類高風險人群每年定期接受一次低劑量胸部電腦斷層篩檢（LDCT），並盡量遠離風險因素。
建議避免吸煙
預防措施方面，醫生建議烹飪前應提前開啟抽油煙機，煮完飯後不應立即關閉，應持續運作一段時間以排出殘留油煙。同時應保持飲食均衡，多攝取全穀類及蔬果，並盡可能避免吸煙以及吸入二手煙、三手煙等有害物質。
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