2026年亞太經合組織工商領導人峰會開幕式在深圳前海國際會議中心舉行，國家主席習近平發表主旨演講（路透社）

2026年亞太經合組織工商領導人峰會開幕式在深圳前海國際會議中心舉行，國家主席習近平發表主旨演講時說，亞太地區匯集世界上最重要的灣區，灣區經濟具有鮮明的開放性、協同性、外溢性，而深圳就位於粵港澳大灣區。他表示，中方支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。

習近平表示當前國際形勢變亂交織，世界經濟增長動能不足，單邊主義、保護主義甚囂塵上，同時全球貿易在逆勢中保持增長。「開放還是封閉，合作還是分化，變革還是守舊」是必須回答的時代課題。今次是中國第三次擔任亞太經合組織東道主，中方願同各方一道堅定信心，勇毅前行，携手建設亞太共同體。

攜手建設亞太共同體 促進亞太共同繁榮

他就促進亞太共同繁榮提出四點主張，第一要維護和平穩定大局，越是外部形勢複雜，越要堅定維護戰後國際秩序，推進平等有序的世界多極化與普惠包容的經濟全球化，堅持透過對話協商解決分歧，透過團結協作應對挑戰。