2026年亞太經合組織工商領導人峰會開幕式在深圳前海國際會議中心舉行，國家主席習近平發表主旨演講時說，亞太地區匯集世界上最重要的灣區，灣區經濟具有鮮明的開放性、協同性、外溢性，而深圳就位於粵港澳大灣區。他表示，中方支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。
習近平表示當前國際形勢變亂交織，世界經濟增長動能不足，單邊主義、保護主義甚囂塵上，同時全球貿易在逆勢中保持增長。「開放還是封閉，合作還是分化，變革還是守舊」是必須回答的時代課題。今次是中國第三次擔任亞太經合組織東道主，中方願同各方一道堅定信心，勇毅前行，携手建設亞太共同體。
攜手建設亞太共同體 促進亞太共同繁榮
他就促進亞太共同繁榮提出四點主張，第一要維護和平穩定大局，越是外部形勢複雜，越要堅定維護戰後國際秩序，推進平等有序的世界多極化與普惠包容的經濟全球化，堅持透過對話協商解決分歧，透過團結協作應對挑戰。
習近平又提出，要搭建開放合作橋樑，堅定維護以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，穩步推進亞太自由貿易區進程；同時要激發創新增長動力，積極構建科技創新夥伴關係，深化數字經濟、人工智能合作，促進綠色低碳轉型。習近平亦提出，要拓展互利共贏路徑，既要消除貿易和投資壁壘，又推動普惠均衡發展，兼顧效率和公平。
中國同各國合作共贏決心不變
習近平表示，中方願同各方堅定信心，勇毅前行，攜手建設亞太共同體，促進亞太共同繁榮。穩才能安，安才能興，亞太經濟保持穩中向好，成為全球經濟增長重要引擎，得益於長期穩定的地區環境，越是外部形勢複雜，越要堅持通過對話協商解決分歧。
習近平提出，無論國際風雲如何變幻，中國同世界各國合作共贏的決心不會改變。中國堅定不移推動共建一帶一路高質量發展，歡迎亞太地區企業積極參與共謀發展機遇，共享發展成果。亞太是共同發展的天地，亦是並肩合作的舞台，亞太工商界是全球經濟的弄潮兒，希望大家發揚勇於創新、追求卓越的企業家精神。他說歡迎大家繼續積極參與中國改革開放和現代化建設，共享中國式現代化機遇。