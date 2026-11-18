胃鏡檢查，證實常食即食麵及醃製菜的13歲杭州少女胃部有腫瘤病變

杭州一名13歲少女長期腹痛、腹脹，家人卻以為只是消化不良，拖了一年才求醫，確診惡性程度極高的胃印戒細胞癌（Signet ring cell carcinoma，SRCC），癌細胞已擴散至全身多處，失去接受手術與治療。醫生提醒，孩子長期腸胃不適不可輕忽。

負責診治的醫生指出，這名少女近一年來持續出現腹痛、腹脹症狀，卻一直被家人當成食物中毒或消化不良，直到求醫檢查後才發現已是末期胃癌。最令她惋惜的是，身體警訊被忽視了整整一年，許多家長誤以為胃癌患者往往年紀大，認為兒童年輕，不可能罹患胃病或胃癌，因而錯過及早發現的機會。