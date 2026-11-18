杭州一名13歲少女長期腹痛、腹脹，家人卻以為只是消化不良，拖了一年才求醫，確診惡性程度極高的胃印戒細胞癌（Signet ring cell carcinoma，SRCC），癌細胞已擴散至全身多處，失去接受手術與治療。醫生提醒，孩子長期腸胃不適不可輕忽。
負責診治的醫生指出，這名少女近一年來持續出現腹痛、腹脹症狀，卻一直被家人當成食物中毒或消化不良，直到求醫檢查後才發現已是末期胃癌。最令她惋惜的是，身體警訊被忽視了整整一年，許多家長誤以為胃癌患者往往年紀大，認為兒童年輕，不可能罹患胃病或胃癌，因而錯過及早發現的機會。
燒肉等高鹽食物當正餐
調查後發現，少女平時喜歡吃自製醃製菜、鹽焗類食物，也經常把燒肉、即食麵等高鹽食物當正餐，長期缺乏健康主食與蔬果，導致身體處於營養失衡狀態。此外，她被檢查出感染幽門螺旋桿菌（H. pylori）。醫生指出，長期高鹽飲食不僅影響胃部健康，亦為幽門螺旋桿菌的生存與繁衍提供有利條件，增加胃癌風險。
青少年胃癌逐年飆升
醫生強調，近年兒童胃病與青少年胃癌發生率逐年飆勢，背後核心誘因包括幽門螺旋桿菌感染、長期高鹽飲食、飲食不規律，以及經常食用垃圾食品。她提醒家長，應從日常飲食著手，重視孩子的營養攝取與飲食習慣，避免長期以高鹽食物取代正常餐食。
胃印戒細胞癌又稱黏液細胞癌因惡性程度極高、進展速度快，被稱為「胃癌之王」。這名少女確診時，癌細胞已擴散至全身多處，無法再透過手術或根治性治療扭轉病情。醫生提醒，若孩子長期出現腹痛、腹脹等症狀，應提高警覺並及時求醫，不要輕視。