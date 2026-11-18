台北一名32歲女子家居裝修時發生意外，她的左手大拇指、食指與中指不慎被超能膠與兩米長的金屬門柵緊緊黏實，無法動彈，只好連人帶前往醫院求救。急症室醫生檢視傷勢後，以溫水軟化超能膠位置，花近一小時順利將手指與門柵分離，涉事女主角皮膚完好無缺。醫生藉此提醒市民，無論任何種類的黏合劑黏到皮膚，切忌硬扯，以免表皮嚴重撕脫受傷。
醫生一招化解尷尬 事主皮膚完好無缺
負責救治的醫護團隊採取「溫水軟化法」，以溫水一直耐心沖洗事主左手，利用紗布輕柔、緩慢地來回洗刷與推滾。醫生解釋指溫水效用在於軟化人體表層角質，讓水分與清潔劑滲入膠體與皮膚的微細縫隙中降低附著力；經過近一小時的細心處理，該名女性左手三隻指順利與金屬門柵分離，皮膚表層完整無損，免去皮肉之苦。
醫生提供4大指引
醫生引述美國權威醫療機構克利夫蘭診所的指引，呼籲市民務必避開「四大地雷」：第一，切勿用力拉扯，以免產生水泡或撕裂時受傷；第二，切勿使用刀或鉸剪等鋒利物品切割。除此之外，切勿用浮石或砂紙粗暴地摩擦皮膚；最後他建議不能用過熱的水試圖「融化」膠水，以免燙傷。
不宜亂用有機溶劑
醫生提醒，出現這類意外時「切勿亂用有機溶劑」，不少人會拿松香水、去漬油等有機溶劑嘗試化解，但這些化學物質具有極強的脫脂性與刺激性，不僅會嚴重破壞皮脂屏障、引發接觸性皮膚炎與化學灼傷，更可能經由皮膚吸收造成毒性風險。若皮膚本身已有破皮傷口，接觸有機溶劑更會引起劇烈疼痛與二次傷害。
醫生建議，家居處理應掌握「先溫水、後油脂」原則。除了溫皂水外，也可依建議，利用家中常備的凡士林、嬰兒油、橄欖油或護手霜塗上患處靜置10分鐘，待膠體邊緣鬆動後再輕輕搓揉剝落；若沾黏面積極小且無不適，可「等待」數天，膠塊便會隨著死皮細胞自然代謝脫落。
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