台中女子手指與金屬門被超能膠黏實 「連人帶門」往急症室求救

台北一名32歲女子家居裝修時發生意外，她的左手大拇指、食指與中指不慎被超能膠與兩米長的金屬門柵緊緊黏實，無法動彈，只好連人帶前往醫院求救。急症室醫生檢視傷勢後，以溫水軟化超能膠位置，花近一小時順利將手指與門柵分離，涉事女主角皮膚完好無缺。醫生藉此提醒市民，無論任何種類的黏合劑黏到皮膚，切忌硬扯，以免表皮嚴重撕脫受傷。

醫生一招化解尷尬 事主皮膚完好無缺

負責救治的醫護團隊採取「溫水軟化法」，以溫水一直耐心沖洗事主左手，利用紗布輕柔、緩慢地來回洗刷與推滾。醫生解釋指溫水效用在於軟化人體表層角質，讓水分與清潔劑滲入膠體與皮膚的微細縫隙中降低附著力；經過近一小時的細心處理，該名女性左手三隻指順利與金屬門柵分離，皮膚表層完整無損，免去皮肉之苦。