內地一名31歲男性因長期攝取高熱量食物，日前在公司進食早餐後突然昏迷，送院時血糖嚴重超標，確診為糖尿病高滲透壓昏迷，最終搶救無效身亡。

根據澎湃新聞報道，該名男子平時飲食偏好高熱量食物，早餐經常以漢堡搭配炸雞食用。事發當日，他在公司吃完早餐後不久便在座位上暈倒，被送往醫院搶救。醫驗結果顯示其血糖數值遠高於正常範圍，被診斷為糖尿病高滲透壓昏迷，經過搶救後不治。

入院時血糖數值遠高於正常範圍

北京一間醫院的醫生表示，這類案例反映出飲食不當的嚴重後果。他指出，「都是吃出來的病，早餐像他這麼吃是健康大忌。」醫生解釋指糖尿病並非突然發病，而是漸進式的過程。