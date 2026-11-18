內地一名31歲男性因長期攝取高熱量食物，日前在公司進食早餐後突然昏迷，送院時血糖嚴重超標，確診為糖尿病高滲透壓昏迷，最終搶救無效身亡。
根據澎湃新聞報道，該名男子平時飲食偏好高熱量食物，早餐經常以漢堡搭配炸雞食用。事發當日，他在公司吃完早餐後不久便在座位上暈倒，被送往醫院搶救。醫驗結果顯示其血糖數值遠高於正常範圍，被診斷為糖尿病高滲透壓昏迷，經過搶救後不治。
入院時血糖數值遠高於正常範圍
北京一間醫院的醫生表示，這類案例反映出飲食不當的嚴重後果。他指出，「都是吃出來的病，早餐像他這麼吃是健康大忌。」醫生解釋指糖尿病並非突然發病，而是漸進式的過程。
從血糖正常狀態發展到糖尿病診斷，通常需要數年時間。首先出現胰島素阻抗現象，隨後胰島β細胞逐漸衰退、數量減少，但仍能維持部分功能。最終當胰島β細胞功能嚴重受損時，面對血糖異常波動無法有效刺激胰島素分泌，導致第二型糖尿病發生。
麵包白粥升糖指數高
醫生列舉六種高風險早餐選擇。首先是大量精緻加工麵食如麵包，其次為白粥，因為澱粉經過糊化後更易被吸收，升糖指數相對較高。
如進食缺乏蔬果的早餐再加上升糖快速的食物，血糖波動將更加明顯。油脂攝取過多的早餐如煎包會導致熱量飆升，不利於血糖控制。湯麵屬於第五類地雷食物，湯與澱粉的組合都具有高升糖特性，同時也高熱量。最後一類是餡料過碎的包子，由於咀嚼時間縮短，食物容易快速吞嚥，增加血糖波動幅度。
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