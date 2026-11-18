亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議於深圳舉行，今日(18日)下午，美國總統特朗普乘專機由從菲律賓抵達深圳，是今年二次訪華，國家主席習近平到深圳寶安國際機場迎接，二人握手擁抱，及後分別登上座駕離開機場。這是特朗普年內第2次訪華，今年5月，特朗普訪問中國；9月，習近平對美國進行國事訪問。兩國元首不到半年實現互訪，在中美關係史上前所未有。

習近平表示今年9月訪美時，特朗普夫婦專程赴機場迎接，並舉行隆重歡迎儀式，中國是禮儀之邦，有禮尚往來的傳統，故歡迎特朗普再次訪華，期待就事關中美關係、亞太合作和世界格局的重大問題深入交換意見，推動基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係向前發展。特朗普表示，感謝習近平親赴機場迎接，感謝中方特殊安排，很高興再次到訪中國，指習近平是一位偉大領袖，每一次會晤都非常愉快，相信此訪將進一步推進兩國關係，取得圓滿成功。