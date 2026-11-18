台北密室逃脫遊戲店「邏思起子」5月發生一宗奪命意外，一名吳姓女員工在扮演「吊死鬼」期間，疑因軟墊滑動失足，遭麻繩緊勒窒息，送院搶救5日後不治。台北地方檢察署在周三（18日）依過失致死罪等罪名，起訴公司及38歲負責人古宇軒。
台北地檢署檢察官指，古宇軒身為公司負責人兼遊戲設計者，有責任確保員工工作場所安全，防止發生跌倒或滑倒意外，而房間內未設置監視器、對講機及緊急按鈕，導致吳女無法對外求救，認為古宇軒涉及過失致死等罪，依法起訴。
失足下墜被麻繩勒斃
當局調查發現，吳女須獨自置身於一個面積僅約35.6平方呎的房間，站在層層堆疊、疊高約30厘米的「拼圖軟墊」上，再以雙膝微蹲姿勢，將頸部套入懸吊在天花板的粗麻繩圈內，雙手抓繩並左右擺動身體模擬上吊掙扎，同時配合聲光效果嚇玩家。在案發當晚，吳女在擺動身體扮鬼嚇顧客期間，腳下堆疊的軟墊突然晃動致其失足下墜，她的頸部被麻繩勒住而窒息。
由於房間內沒有設置閉路電視，亦無對講機或緊急求救掣，吳女昏迷後無人察覺，直至玩家發現房間沒有動靜，透過對講機聯絡職員，其他同事入房查看才驚見吳女全身癱軟、懸掛在繩圈中。眾人急忙將她送院搶救，惟吳女延至5月15日宣告不治。