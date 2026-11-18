台北地方檢察署在周三起訴公司及38歲負責人古宇軒。(ETtoday新聞雲)

台北密室逃脫遊戲店「邏思起子」5月發生一宗奪命意外，一名吳姓女員工在扮演「吊死鬼」期間，疑因軟墊滑動失足，遭麻繩緊勒窒息，送院搶救5日後不治。台北地方檢察署在周三（18日）依過失致死罪等罪名，起訴公司及38歲負責人古宇軒。

台北地檢署檢察官指，古宇軒身為公司負責人兼遊戲設計者，有責任確保員工工作場所安全，防止發生跌倒或滑倒意外，而房間內未設置監視器、對講機及緊急按鈕，導致吳女無法對外求救，認為古宇軒涉及過失致死等罪，依法起訴。