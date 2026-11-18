APEC領導人非正式會議周三晚舉行歡迎晚宴，國家主席習近平及夫人彭麗媛，與包括俄美總統及日揆高市早苗等領袖握手並拍大合照。習近平發表祝酒辭，歡迎各嘉賓到來深圳，指深圳故事是中國改革開放的縮影，也是亞太合作的成功範例，期望在領導人會議上討論擴大相互開放的舉措，探索創新驅動增長的路徑，拓展各領域務實合作的機遇，推動更多成果落地。APEC會議舉行期間多場雙邊會晤同步展開，除俄總統普京，習近平周三亦會晤南韓總統李在明，各界關注中韓關係持續回溫會否令「限韓令」鬆綁。

習近平在祝酒辭中稱他曾說，「看千年的中國去西安，看五百年的中國去北京，看一百年的中國去上海，今天我想對大家說，看五十年的中國就來深圳」，指開放是深圳與生俱來的基因，從邊陲小鎮到國際化大都市，從引進外資和技術到積極參與制定國際規則，今天的深圳貿易聯通四海，商旅絡繹不絕，成為中國高水平對外開放的窗口，而且充滿創新精神及人才合作。他指深圳故事也是亞太合作的成功範例，亞太經濟體突破地理限制和觀念差異，積極投入區域合作的大舞台，創造了經濟快速發展的「亞太奇跡」；中方擔任今年APEC東道主以來，在16座城市舉辦了300多場會議和活動，各成員經濟體代表逾萬人次參與，為「中國年」收穫更多重要成果作出貢獻，祝願會議推動更多成果落地。

另外，習近平跟李在明會晤時指明年是中韓建交35周年，雙方應以此為契機，推動中韓關係穩健發展。他稱中韓完成自貿協定第二階段談判，有助鞏固互利共贏良好局面；雙方要加強宏觀政策協調，培育AI等新興科技產業合作生態，共享發展機遇；中方願同韓方一道持續促進兩國人員往來，循序漸進開展健康有益的文化交流。習近平指，當前國際形勢變亂交織，中韓要進一步加強多邊協作，共同踐行真正的多邊主義，推進亞太共同體和亞太自貿區建設。李在明則稱願以明年兩國建交35周年為契機，與中方密切高層交往，加強貿易、投資、產供鏈等合作，推動建設更成熟的韓中戰略伙伴關係；並稱韓方堅持一個中國的政策沒有也不會改變。

習近平與高市早苗握手 外界關注「破冰」 同樣令人關注的是中日關係，今次是高市早苗發表「台灣有事」論令中日關係惡化以來首次訪華。她出席晚宴時，獲習近平握手歡迎。高市在前一站行程、於馬尼拉出席東盟系列會議期間主動與中方代表、農業農村部部長張柱打招呼，雙方握手及簡短交談，是中日關係惡化後首與中國官員公開互動。各界亦關注中俄美元首會否與北韓領袖金正恩會晤。