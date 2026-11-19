中俄美峰會今舉行 習近平 普京 特朗普 首度同框

中俄美三方峰會今日在深圳舉行，3國領袖破天荒面對面會談。國家主席習近平昨晚設宴款待亞太經合組織(APEC)成員領袖，與俄羅斯總統普京和美國總統特朗普首度同框亮相；普京與特朗普握手問好，兩人對上一次見面是2025年8月就烏克蘭問題在阿拉斯加舉行峰會。預料中俄美三方峰會將討論烏克蘭戰爭、核武、伊朗戰事和經貿問題，也可能提及熱門議題人工智能(AI)。特朗普期望與中國和俄羅斯制定新的現代化軍備協議。分析指，雖然中俄美三方峰會史無前例，但難有重大突破。

習近平：中俄關係「風雨不動安如山」 今屆亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議於深圳舉行，與會各國和地區領袖周二起陸續抵達。三方峰會前夕，習近平昨與普京先舉行雙邊會談，他指今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25周年，形容中俄關係既「風雨不動安如山」，又「風物長宜放眼量」，為變亂交織的世界提供了更多穩定性和確定性，樹立了平等相待、相互尊重、重信守義、合作共贏的新型大國關係典範。

習近平表示，面向未來，中俄要常保開拓進取的活力，不斷發掘新時代中俄關係的潛力和內涵；堅持腳踏實地，深化兩國全方位合作；堅定扛起大國應有的責任和擔當，引領和推動世界多極化和國際關係民主化。習近平表示，中俄的發展同亞太的發展緊密相連，亞太經合組織是加強合作的重要平台。中方願同包括俄方在內的亞太大家庭一道，共謀亞太繁榮發展大計，攜手構建亞太共同體。

特朗普昨抵深圳 習近平接機 特朗普昨下午從菲律賓轉抵深圳，習近平親到深圳寶安國際機場迎接。習近平與特朗普親切握手，三軍儀仗隊行舉槍禮，女童向特朗普獻花。之後軍樂團奏兩國國歌，戰機飛越致敬。習近平表示，今年9月他訪美時，特朗普夫婦專程赴機場迎接，並舉行隆重歡迎儀式；中國是禮儀之邦，有禮尚往來的傳統。他歡迎特朗普再次訪華，期待共同就事關中美關係、亞太合作和世界格局的重大問題深入交換意見，推動基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係向前發展。特朗普表示，感謝習近平主席親赴機場迎接，感謝中方特殊安排，很高興再次到訪偉大的中國。他相信此行將進一步推進兩國關係，取得圓滿成功。

工商領導人峰會演講 習近平提出4點建議 習近平昨日上午出席亞太經合組織工商領導人峰會開幕式，並發表題為《堅定信心，勇毅前行 共創亞太光明未來》的主旨演講。他指出，當前國際形勢變亂交織，世界經濟增長動能不足，單邊主義、保護主義甚囂塵上。與此同時，全球貿易在逆勢中保持增長，新興技術加速突破，深刻影響世界發展格局。開放還是封閉，合作還是分化，變革還是守舊，是必須回答的時代課題。他就此提出4點建議。第一，要維護和平穩定大局，堅定維護戰後國際秩序，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化；堅持通過對話協商解決分歧，通過團結協作應對挑戰。第二，要搭建開放合作橋樑，要堅定維護以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，支持自由開放的貿易和投資，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。穩步推進亞太自由貿易區進程，搭建全方位互聯互通網絡，為亞太經濟一體化建設鋪路架橋。

習近平：支持成立世界灣區經濟合作聯盟 第三，要激發創新增長動，要積極構建科技創新夥伴關係，深化數字經濟、人工智能合作，促進綠色低碳轉型，不斷將創新優勢轉化為增長動能，為亞太經濟增長提供強勁動力。第四，要拓展互利共贏路徑，既消除貿易和投資壁壘，建設開放型亞太經濟，又推動普惠均衡發展，兼顧效率和公平。習近平提到，亞太地區匯集了世界上最重要的灣區，中方支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。

普京批歐洲陷入屈辱性衰退 路透社稱，習近平在主旨演講中敦促各界支持自由開放貿易，將中國樹立為國際舞台的穩定夥伴，與美國形成對比；美國在特朗普執政下，提高關稅及採取較強硬的外交政策。普京也有在會上發言，對歐洲措辭強硬，批評制裁、關稅和出口限制等措施。俄羅斯因攻打烏克蘭被歐洲實施經濟制裁，他形容西方國家為「昔日霸權」，又指歐洲陷入屈辱性衰退，實施反俄制裁適得其反。他指經驗已證明，傳統經濟支配和脅迫手段已無效或失去大部分威力。普又說，雖然制裁、關稅和出口限制或仍然具有一定的威懾效果，但它們無法阻止經濟增長，更不用說摧毀競爭對手的經濟了。