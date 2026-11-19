亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議今日(19日)早上在深圳舉行，由國家主席習近平主持。他發表重要講話，指當年世界百年變局加速演進，面對新的機遇和挑戰，亞太合作必須適應新形勢、邁出新步伐、開創新局面，推動建設和衷共濟、開放融通、開拓創新、包容發展的亞太共同體。

習近平提出建設亞太共同體要堅持和衷共濟，指亞太大家庭的成員同在一條船，要守望相助，攜手應對困難和挑戰；要秉持開放的區域主義，構建開放而不排他、融合而不分割的合作格局，倡導自由開放的貿易和投資。要堅持開拓創新，要因勢利導推進合作，讓發展成果普惠共享，增加民眾獲得感，為實現亞太共同體目標積累有利條件。

習近平指，中國是亞太經濟合作的倡導者、推動者及先行者，願同各方一道集思廣益、匯聚合力，攜手搭建亞太共同體的「四樑八柱」，要強化經貿支柱，穩步向前推進亞太自由貿易區，打造更高水平的開放格局，推動區域經濟協定對接，減少貿易投資壁壘；同時要升級聯通支柱，鞏固「硬聯通」，增強「軟聯通」，密切「心聯通」；打造創新支柱，加強數字基礎設施建設，完善區域數據治理和協同合作，並夯實發展支柱，面對層出不窮的全球性挑戰，要加強能力建設，深化跨境腐敗治理，推動資源、環境、人口協調發展。