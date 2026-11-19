亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議今日(19日)早上在深圳舉行，由國家主席習近平主持。他發表重要講話，指當年世界百年變局加速演進，面對新的機遇和挑戰，亞太合作必須適應新形勢、邁出新步伐、開創新局面，推動建設和衷共濟、開放融通、開拓創新、包容發展的亞太共同體。 會議後一致通過領導人宣言，就亞太共同體建設提出「深圳展望」，以及貿易、聯通、創新領域3項成果文件。習近平聽取各方發言後作總結發言，就高質量推進亞太合作提出3點主張，包括堅定信心，努力將建設亞太共同體的共識轉化為行動；把準方向，始終錨定建設亞太共同體的大方向不動搖，及實幹篤行，抓住發展的最大公約數，尊重規律、真抓實幹、善作善成，不斷取得可感可及的亞太合作成果。會議最後進行東道主交接，明年APEC東道主越南國家主席蘇林，歡迎各經濟體領導人及代表明年前往越南出席會議。

習近平提出建設亞太共同體要堅持和衷共濟，指亞太大家庭的成員同在一條船，要守望相助，攜手應對困難和挑戰；要秉持開放的區域主義，構建開放而不排他、融合而不分割的合作格局，倡導自由開放的貿易和投資。要堅持開拓創新，要因勢利導推進合作，讓發展成果普惠共享，增加民眾獲得感，為實現亞太共同體目標積累有利條件。 習近平指，中國是亞太經濟合作的倡導者、推動者及先行者，願同各方一道集思廣益、匯聚合力，攜手搭建亞太共同體的「四樑八柱」，要強化經貿支柱，穩步向前推進亞太自由貿易區，打造更高水平的開放格局，推動區域經濟協定對接，減少貿易投資壁壘；同時要升級聯通支柱，鞏固「硬聯通」，增強「軟聯通」，密切「心聯通」；打造創新支柱，加強數字基礎設施建設，完善區域數據治理和協同合作，並夯實發展支柱，面對層出不窮的全球性挑戰，要加強能力建設，深化跨境腐敗治理，推動資源、環境、人口協調發展。

深圳設立亞太共同體研究中心 習近平又宣布，中方將提供2000萬美元，資助開展亞太經合組織務實合作，中方將在深圳設立亞太共同體研究中心，開展政策研究和交流，並立足亞太合作，在數字技術、數據跨境流動、清潔能源、中小企業發展等領域，設立合作機構。 會議開始前，各國領導人抵達在深圳國際交流中心，APEC高官會主席陳旭在場迎接。習近平亦在會議前，與各經濟體領導人逐一握手，包括美國總統特朗普、俄羅斯總統普京、日本首相高市早苗、南韓總統李在明，行政長官李家超。與會者在會前大合照，各人分別戴上象徵深圳「鯤鵬展翅」標誌的紅色和藍色圍巾。習近平與日本首相高市早苗握手時，高市曾向習近平說話，習近平未有回應，僅微笑以對。