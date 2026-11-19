國家主席習近平今日(19日)下午在深圳麒麟山莊與俄羅斯總統普京、美國總統特朗普舉行中美俄元首歷史性會晤。三人同桌而坐，普京坐在習近平右側，特朗普在左側，會晤歷時個半小時。特朗普及後坐專機離開深圳。三國元首發表和平宣言，重申核戰爭打不贏亦打不得，三國將會就減少核風險、防止核擴散舉行對話。 宣言提到，中俄美作為聯合國安理會常任理事國，致力於推動聯合國改革，使之更有效應對全球挑戰，並履行維護國際和平與安全的基本使命。三國計劃增加精煉石油產品的生產和供應，造福世界各國，重申能源穩定流動的重要性。

另外，三國元首認可國家同意原則和尊重國家官員享有豁免至關重要，一致認為國際刑事法院及其他類似機構不得濫用管轄權。

習近平：要盡一切努力防止核戰爭 習近平表示，中美俄要做夥伴朋友，不衝突對抗守住和平共處底線，又指核武應該全面禁止並徹底銷毀，最終建立無核武器世界，強調核戰爭打不贏也打不得，要盡一切努力防止核戰爭，遵守《不擴散核武器條約》，維護全球戰略穩定。 俄羅斯總統普京發言時說，俄中美是二戰的戰勝國，對於維護國際和平負有共同責任，若果三國能夠有建設性合作，將有助強化全球穩定。



美國總統特朗普就說，作為全球三個大國的領導人，他們負有維持建設性對話的特殊責任，過去的領導人往往會迴避與意見不合的國家對話，但三人看法不同，若果拒絕接觸與對話，絕不可能締造和平。

習近平指出，三國最高領導人有史以來首次聚首，具有開創性意義，和平是人類社會的永恆期盼，這個星球曾爆發過1萬多次戰爭，兩次世界大戰更是給人類社會造成空前浩劫，當下世界上仍有60多場地區衝突，延宕不止，歷史告訴大家「大國和，則世界安；大國鬥，則世界亂」。習近平說80多年前，作為世界反法西斯的中堅力量，中俄美三國並肩奮戰，取得偉大勝利，為世界贏得和平和安寧，歷史是最好的教科書，要銘記歷史，以史為鑒，開創未來。

習近平指出當今世界早已不是彼此隔絕的孤島，人類生活在同一地球村，是一個命運共同體，大國肩負著特殊責任，良性互動不是選擇題，而是必答題。近年來中國推進中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，積極構建中美建設性戰略穩定關係，推動形成和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局，既惠及彼此，又造福世界。他說當前世界百年變局加速演進，天下並不太平，風雨見擔當，作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，中俄美應該當好表率，合作應對全球性挑戰，共同維護世界和平穩定，為人類進步作出更大貢獻。

特朗普指美國不支持「台獨」 習近平亦在麒麟山莊與統特朗普會面。特朗普稱非常感謝中方對他的熱情接待，表示建交40多年來，美中關係取得顯著進展，他與習近平保持密切交往，友誼日益深厚，共同引領美中關係發展。兩國貿易、投資關係不斷加強，芬太尼等領域合作取得成效。 特朗普表示，雙方應保持美中關係穩定發展勢頭，在農產品、能源、超級智能等領域加強合作，公平處理好各自關切。同時，他強調美國不支持「台獨」。特朗普祝賀中方成功舉辦亞太經合組織領導人非正式會議，並稱美國非常強大，中國也非常強大，兩國要共同引領和促進世界和平穩定。