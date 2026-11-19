習近平表示，中美俄要做夥伴朋友，不衝突對抗守住和平共處底線，又指核武應該全面禁止並徹底銷毀，最終建立無核武器世界，強調核戰爭打不贏也打不得，要盡一切努力防止核戰爭，遵守《不擴散核武器條約》，維護全球戰略穩定。

國家主席習近平今日(19日)下午在深圳麒麟山莊與俄羅斯總統普京、美國總統特朗普舉行中美俄元首歷史性會晤。三人同桌而坐，普京坐在習近平右側，特朗普在左側，會晤歷時個半小時。

俄羅斯總統普京發言時說，俄中美是二戰的戰勝國，對於維護國際和平負有共同責任，若果三國能夠有建設性合作，將有助強化全球穩定。



美國總統特朗普就說，作為全球三個大國的領導人，他們負有維持建設性對話的特殊責任，過去的領導人往往會迴避與意見不合的國家對話，但三人看法不同，若果拒絕接觸與對話，絕不可能締造和平。

習近平指出，三國最高領導人有史以來首次聚首，具有開創性意義，和平是人類社會的永恆期盼，這個星球曾爆發過1萬多次戰爭，兩次世界大戰更是給人類社會造成空前浩劫，當下世界上仍有60多場地區衝突，延宕不止，歷史告訴大家「大國和，則世界安；大國鬥，則世界亂」。習近平說80多年前，作為世界反法西斯的中堅力量，中俄美三國並肩奮戰，取得偉大勝利，為世界贏得和平和安寧，歷史是最好的教科書，要銘記歷史，以史為鑒，開創未來。