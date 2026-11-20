亞太經合組織(APEC)峰會在深圳召開，雲集多個經濟體領袖，峰會期間更有中俄美元首歷史性三方會晤，成為全球焦點。APEC各成員間的合作，並非只有政治意義，而是在很大程度上實實在在惠及百姓。民眾得以輕鬆購買全球多地產品、享受交通與支付更便利的跨境旅遊，以至過綠色低碳生活、感受AI帶來的便利等，都與APEC合作有關。 各地產品運送更快 更易上架 在深圳大型超市，秘魯藍莓、泰國榴槤及澳洲海鮮鋪滿貨架，消費者輕易買到「各地滋味」，正是區域貿易合作持續深化的結果。南美貨物從秘魯錢凱港抵達上海洋山港只需23天；智利車厘子飛抵上海只需25小時；澳洲海鮮運抵粵港澳大灣區消費者餐桌更不消24小時。在工商峰會上，中方主張「支持自由開放的貿易和投資」、「穩步推進亞太自由貿易區進程」、「加強貿易數字化、跨境電商、智慧海關等合作」。這些措施可降低區域貿易的成本，提高通關效率，並增強亞太供應鏈穩定性，料未來跨境網購收貨將更快、商品更豐富、價格更便宜。工商峰會的倡議並提到，要削減關稅以外的貿易壁壘(即產品認證、檢疫及進口配額等)，特別是影響糧食貿易的壁壘，以降低糧食進出口成本及促進糧食貿易。

出席峰會的泰國農業及食品業巨頭正大集團董事長謝吉人稱，集團未來將加強物流、冷藏運輸及倉儲設施，減少糧食在運輸及儲存期間的損耗；並配合政府簡化清關程序、推廣電子文件，以及改善跨境食品安全及溯源機制等。 「互聯互通」民眾旅行出行更便利 近年「中國遊」及「中國購」持續升溫，愈來愈多外國遊客來「體驗中國」；中國公民也因出境更便利，愈來愈多人來個「說走就走」旅行。跨境人流持續增加，反映區內互聯互通(交通及通關安排等)水平不斷提升。2014年APEC北京會議通過《亞太經合組織互聯互通藍圖(2015-2025)》。數據顯示，2015至2025年，亞太地區鐵路網絡規模增長9%，空運及海運互聯互通指數分別升3.8%和12%；而APEC商務旅行卡(便利出入境安排)機制已覆蓋全部21個APEC經濟體，持卡總人數逾46萬。在工商峰會上，不少與會人士支持制定APEC互聯互通藍圖「升級版」，以令跨境出行更方便。

粵港澳大灣區近年持續推進交通基建等「硬聯通」，以及通關、規則銜接等「軟聯通」。信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊在工商峰會「粵港澳大灣區與亞太發展機遇」研討會上稱，集團將進一步加強大灣區與亞太其他地區互聯互通，推動旅客「一程多站」旅遊模式及雙向客源流動。 推動跨境旅遊支付平台互通 對一些旅客而言，跨境旅遊其中一個麻煩之處是各地支付系統不同。深圳倡議提出，進一步提升跨境二維碼支付互通程度，讓不同地區的支付平台實現更廣泛互通。中國銀聯董事長董俊峰稱，銀聯近年已與印尼、越南及新加坡等地的數字支付系統接通，讓雙邊用戶到訪對方國家時，能直接透過二維碼支付，目前正積極推動「將『掃一掃』和『碰一碰』集成到一個技術平台上……根據各地情況自由切換」。

發展綠色生活 新能源車普及 APEC合作亦有利發展綠色低碳生活。亞太區是全球能源消費及碳排放量最高區域之一。早前舉行的APEC貿易部長會議，把綠色低碳列入區域經貿合作重點；APEC林業部長級會議的主題更明確為「增強亞太森林韌性 共享全民生態福祉」。深圳倡議則呼籲加快建立綠色貿易規則框架，推動零碳或低碳交通發展，並提升綠色供應鏈(即生產、運輸及物流等環節減少碳排放)穩定性。出席峰會的格力電器董事長董明珠說，集團自2012年起研發「零碳源」技術。據報其在珠海的工廠，每年可減逾6,100噸碳排放。

新能源汽車亦是綠色轉型的重要一環。中國新能源汽車產業迅速發展，產量及銷量已連續11年位居全球第一；在中國市場，新能源車佔每月新車銷量逾60%。比亞迪董事長王傳福在峰會上稱，未來將持續輸出成熟新能源技術，協助亞太各經濟體發展綠色產業，為全球可持續發展作貢獻。 促進AI發展 兼顧各地科技差距 在「AI大時代」中，從機械人走入工廠，到機械狗協助農務，再到自動駕駛及無人機送餐，眾多過去的科幻情節正逐步融入日常生活。如何令更多人受惠於AI發展？深圳倡議提出以AI推動經濟發展、提升公共管理效率及改善民生。小米集團創辦人雷軍在峰會上稱，AI大模型技術發展迅速，正為工作及生活帶來重大改變；小米正研發包括MiMo在內的大模型，並推進「人車家全生態」戰略，冀透過智能科技為消費者提供更方便易用的產品及服務。AI迅速發展之際，如何避免不同群體間的科技差距擴大是關注焦點。習近平在工商峰會演講中提出，要「推動普惠均衡發展，兼顧效率和公平」，讓不同經濟體及社會群體共享發展成果。