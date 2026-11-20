中俄美元首昨在深圳APEC峰會的場邊會議，舉行歷史性三方峰會，國家主席習近平、俄羅斯總統普京和美國總統特朗普首度面對面會談，歷時90分鐘。會後公布三方同意的「和平宣言」，指三人就當前國際形勢深入交換了意見，致力於維護戰略穩定和國際安全。他們將致力推動聯合國改革、增加精煉石油產品生產和供應、國際法庭應尊重國家官員享有豁免，以及三國將就減少核風險、防止核擴散進行對話(詳見附圖)。習近平形容峰會積極、具建設性和富有成果，三國在維護世界和平上看法是一致的。普京則形容開放和坦誠。特朗普飛回美國前無發表講話。普京和特朗普於會前均稱會談論烏克蘭戰爭和伊朗戰事，但宣言未有提及。分析指，一如預期三方峰會具象徵意義，但未能取得突破。

新華社稱，三國元首圍繞「維護世界和平，促進大國關係戰略穩定」主題進行深入討論。在開場白中，習近平指出，中俄美三國最高領導人有史以來首次聚首，具有開創性意義。歷史告訴我們，大國和則世界安，大國鬥則世界亂。和平是人類社會的永恆期盼。我們這個星球曾爆發過1萬多次戰爭，當下世界上仍有60多場地區衝突延宕不止。80多年前，作為世界反法西斯的中堅力量，中俄美三國並肩奮戰，取得偉大勝利，為世界贏得和平和安寧。歷史是最好的教科書。我們要銘記歷史，以史為鑑，開創未來。

習近平又指，當前，世界百年變局加速演進，天下並不太平。中俄美作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，應該當好表率，合作應對全球性挑戰，共同維護世界和平穩定，為人類進步作出更大貢獻。他又提出4點看法，分別是堅持相互尊重、堅持和平共處、堅持合作共贏和堅持對話協商。在堅持和平共處方面，應全面禁止並徹底銷毀核武。而在堅持合作共贏方面，三國應該加強經貿合作，共同做大合作蛋糕，實現雙贏共贏，而不能搞「脫鈎斷鏈」。全球能源安全面臨嚴峻挑戰，三國可以加強溝通和協調，共同維護能源產業鏈供應鏈穩定暢通，維護全球能源市場安全穩定。

特朗普則在開場白說，有必要改變過往拒絕和意見不合國家溝通的舊思維，「拒絕交流和拒絕對話將無法締造和平，我們選擇走另一條道路」。特朗普提到美中俄是世上最大擁核國，而要放棄現有的核武並不容易，但有必要在軍控問題上合作。普京就指三國都是二戰勝利國，對維持和平和安全有共同責任，須討論能源安全和烏克蘭問題，指這符合三國共同利益。

宣言提及國際法庭 稱不得濫用管轄權

中俄美元首會晤的共同宣言提及國際法庭應尊重國家官員享有豁免，引起外界較大反應，似乎為普京而設。他因為對烏克蘭發動戰爭而遭國際法庭以戰爭罪通緝，另有5名俄官員亦被通緝，當中有人被指控非法轉移烏克蘭兒童到俄國。美國與盟友包括以色列的官員也正被國際法庭調查，特朗普政府甚至對其實施制裁，被指試圖「瓦解」國際法庭。英國智庫RUSI的國際事務主任Jonathan Eyal稱，抵制國際準則和國際法庭最引人關注，稱「大國發號施令，小國受苦」。他又指，普京贏得信譽，擺脫被國際唾棄，而特朗普得到他根本不需要的三國領導人合照機會。另方面，美國非政府組織控制武器協會執行主任金博爾稱，三方峰會對裁減核武是一個好開始，可以帶來日後的持續會談，但國際需要的不只是三國領導人一場外交戲和拍照機會。她亦明白不可單憑一場會議帶來大突破。