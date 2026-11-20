亞太經合組織(APEC)第三十三次領導人非正式會議昨晨在深圳舉行，由國家主席習近平主持。他發表題為《建設亞太共同體，續寫「亞太奇跡」新篇章》的重要講話，指世界百年變局加速演進，面對新的機遇和挑戰，亞太合作必須適應新形勢、邁出新步伐、開創新局面，推動建設和衷共濟、開放融通、開拓創新、包容發展的亞太共同體，並要攜手搭建亞太共同體的「四梁八柱」。他聽取各方發言後作總結發言，就高質量推進亞太合作提出3點主張。會議一致通過領導人宣言，就亞太共同體建設提出「深圳展望」，以及貿易、聯通和創新領域3項成果文件。

習近平在重要講話中，提出建設亞太共同體要堅持和衷共濟，指亞太大家庭的成員同在一條船，要守望相助應對困難和挑戰；要秉持開放的區域主義，構建開放而不排他、融合而不分割的合作格局，倡導自由開放的貿易和投資；要堅持開拓創新，要因勢利導推進合作，讓發展成果普惠共享，增加民眾獲得感，為實現亞太共同體目標積累有利條件。習近平指，中國是亞太經濟合作的倡導者、推動者及先行者，願同各方一道集思廣益、匯聚合力，攜手搭建亞太共同體的「四樑八柱」。第一是「強化經貿支柱」，打造更高水平開放格局、推動區域經貿協定對接、提升貿易投資便利化、數字化水平，並減少貿易投資壁壘等。第二是「升級聯通支柱」，要鞏固「硬聯通」，完善基建網絡；增強「軟聯通」，促進政策和監管協調；密切「心聯通」，便利商旅和人員往來，促進人文交流。

深圳設立亞太共同體研究中心 第三是「打造創新支柱」，要加強數字基礎設施建設，完善區域數據治理和協同合作，實現高效、便捷、安全的跨境數據流動，並打造開放創新生態，促進AI廣泛應用，推動產業轉型升級。四是「夯實發展支柱」，要加強能力建設，推動區域能源和糧食安全合作，深化跨境腐敗治理；推動資源、環境及人口協調發展，拓展綠色低碳合作及實現經濟可持續增長等。習近平又宣布中方支持亞太合作的最新舉措，包括提供2,000萬美元資助開展亞太經合組織務實合作；在深圳設立亞太共同體研究中心，開展政策研究和交流，並在數字技術、數據跨境流動、清潔能源、中小企業發展等領域設立合作機構。

各經濟體領袖及代表圍繞會議主題「建設亞太共同體，促進共同繁榮」發言，高度評價APEC「中國年」取得的成果。習近平聽取各方發言後作總結，就高質量推進亞太合作提3點主張，包括堅定信心，努力將建設亞太共同體的共識轉化為行動；把準方向，始終錨定建設亞太共同體的大方向不動搖；以及實幹篤行，抓住發展的最大公約數，尊重規律、真抓實幹、善作善成，不斷取得可感可及的亞太合作成果。會議最後進行東道主交接，交棒予明年APEC東道主越南國家主席蘇林。

普京︰俄是亞太不可或缺一部分 俄羅斯總統普京在會議上發言時，指俄羅斯是亞太地區不可或缺的一部分，對區域發展作出重大貢獻，強調俄對世界保持開放，與亞太經濟體建立建設性夥伴關係是戰略優先事項。他又稱，俄羅斯向全球供應能源、糧食及肥料等，亦是橫跨歐亞大陸的物流橋樑，邀請各成員充分地利用俄羅斯北方海路等運輸走廊，又指夥伴永遠可以信賴俄羅斯。美國總統特朗普則在會上重申反對規管AI發展，指過度規管將扼殺行業發展。他並談及自己任內的經濟成就，形容美國現時的繁榮前所未見。

習近平再與高市握手 習近平在會議前與各經濟體領導人握手，包括特朗普、普京、日揆高市早苗及特區行政長官李家超等。習近平與高市握手時，高市曾向他說話，習近平未有回應，僅微笑以對。日媒稱高市於周三與普京交談約半小時，是繼2019年時任日揆岸田文雄與普京通話後，俄日領袖首次直接接觸。