湖南婁底一名煙齡有15年的男子，過去多次嘗試戒菸都沒成功，不久前他下定決心戒煙，並將每日省下的菸錢貼在牆上紀錄，堅持215天後累積超過6,000元(人民幣，下同)，他決定將這筆錢拿去買全新iPhone 18 Pro送給愛妻，網上放閃令不少網民大讚。

綜合《海報新聞》、《瀟湘晨報》等內地媒體報道，湖南婁底一名33歲男子擁有長達15年的煙齡，他早前在網上分享，妻子手中的iPhone 12已使用6年之久，近期播放影片時音量忽大忽小，系統更頻頻卡頓，早已到了該汰換的程度，他為了幫妻子換新機，同時亦想找回健康，決定戒煙。他每日固定將原本用於買煙的30元貼在牆上儲存，透過具象化的儀式感督促自己堅持下去，日積月累在215天後就存到逾6000元，他把這筆錢用於網購全新iPhone 18 Pro作為給妻子的驚喜禮物。