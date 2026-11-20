中共中央政治局委員、外長王毅在19日晚在深圳向中外記者介紹亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議及相關活動成果。他表示，今年是APEC「中國年」，中方全面履行東道主責任，成功舉辦321場APEC會議和活動，各經濟體與會代表上萬人次，創造了APEC史上紀錄，全年各領域會議和活動共計75項主要成果。
王毅表示，APEC「中國年」高潮是剛剛成功舉行的領導人非正式會議，這是中國今年最重要的主場外交。他說，當今國際局勢動蕩不安、世界經濟增長承壓、逆全球化不斷抬頭，21個APEC經濟體的領導人和代表齊聚深圳，共同探討應對之策，共同協商合作大計，不僅對開創亞太合作新局具有重大意義，也將對維護世界和平發展產生深遠影響。
王毅指出，在各經濟體領導人支持下，會議達成富有雄心、務實全面的《亞太經合組織領導人深圳展望》，是APEC「中國年」最重要的成果，也是APEC合作新的里程碑。《深圳展望》推動亞太共同體建設重整行裝再出發，在6個方面取得重要進展，包括明確亞太合作的正確方向、搭建亞太共同體的「四樑八柱」、為亞太自貿區建設注入新動力、升級亞太互聯互通合作、賦能亞太創新增長、打造亞太合作的落地平台。
談到中俄美元首會晤的情況，王毅表示，會晤氣氛坦誠、友好，富有建設性，取得了一系列共識，發表了面向世界的《和平宣言》，核心就是共同維護世界和平，促進大國關係戰略穩定。可以說，這是一次「和平峰會」。
am730記者魏華都深圳報道