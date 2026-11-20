中共中央政治局委員、外長王毅在19日晚在深圳向中外記者介紹亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議及相關活動成果。他表示，今年是APEC「中國年」，中方全面履行東道主責任，成功舉辦321場APEC會議和活動，各經濟體與會代表上萬人次，創造了APEC史上紀錄，全年各領域會議和活動共計75項主要成果。

王毅表示，APEC「中國年」高潮是剛剛成功舉行的領導人非正式會議，這是中國今年最重要的主場外交。他說，當今國際局勢動蕩不安、世界經濟增長承壓、逆全球化不斷抬頭，21個APEC經濟體的領導人和代表齊聚深圳，共同探討應對之策，共同協商合作大計，不僅對開創亞太合作新局具有重大意義，也將對維護世界和平發展產生深遠影響。