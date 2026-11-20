汪汪隊又立大功！安徽省合肥市一名患有言語功能障礙的男童，早前在家門口玩耍時走失，獨自走進金湯湖水庫後方的茂密山林。家人尋找無果後報警；慶幸平日常與男童一起玩耍的5隻小狗一路跟隨並守在他身邊，最終協助警方定位並救回男童。

綜合《大皖新聞》、《合新聞》等內地媒體報道，男童家屬報警後，廬江縣公安局湯池派出所得悉，失蹤男童因有言語功能障礙，即使聽到呼喊也難以回應，調閱住家附近閉路電視，發現男童獨自走向水庫後方山林，身後跟著 5 隻小狗；其中2隻是男童家飼養，另外3隻屬鄰居。不過，山林草木茂密、地形複雜，加上夜間氣溫下降且鄰近水庫，男童可能面臨失溫或失足落水風險，決定聯同義警沿山坡地毯式搜索，並出動無人機從空中搜尋。無人機操作員在一處山間平台發現異常熱源訊號；放大畫面後，清楚看到5隻小狗，因此推斷男童應在附近，隨即通知地面搜救隊前往。搜救隊接近平台台階時聽到狗吠，循聲搜索後找到男童。當時5隻小狗守在他身旁，見到搜救人員還主動上前迎接；男童父親見兒子平安，向救援人員致謝。