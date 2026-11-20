福建一名70多歲的林太太確診大腸癌後，60多歲的弟弟因擔心主動前往醫院檢查，結果同樣發現腸道惡性腫瘤。醫療團隊將兩姊弟倆安排入住同一病房，並於同一天為兩人進行手術治療。
醫生詢問家族病史過程中，發現林太太的兄長曾在10多年前罹患直腸癌，三弟也有肺癌病史。換言之，家中4名兄弟姊妹全都有罹癌紀錄，其中3人罹患大腸直腸癌，引起醫療團隊警覺，懷疑可能與「林奇症候群」（Lynch syndrome）有關。
腸胃科醫生指，林奇症候群是常見的遺傳性大腸直腸癌症候群，約佔所有大腸直腸癌病例的2%~3%。人體細胞中的DNA每天都可能出現複製錯誤，正常情況下會透過「DNA錯配修復系統」進行修正。然而，林奇症候群患者因相關修復基因帶有遺傳性致病變異，使修復功能受損，導致DNA錯誤逐漸累積，增加細胞癌化的機率。
發病年齡較一般患者低
根據醫生說法，林奇症候群患者一生罹患大腸直腸癌的風險可能達20%~80%，發病年齡通常較一般患者年輕，中位數約在40多歲。此外，女性患者在70歲前罹患子宮內膜癌的風險約39%，卵巢癌約9%，罹患胃癌、小腸癌、泌尿道癌、胰臟癌及膽道癌的風險也可能增加。
林奇症候群屬於「體染色體顯性遺傳」，若父親或母親其中一人帶有相關致病基因變異，每名子女都有50%的機率遺傳，不分男女。
致病基因變異遺傳 患癌機會較一般人高
醫生指帶有致病基因並不代表一定會罹癌，而是患癌風險明顯高於一般人。若子女未遺傳到該變異，不會將這個家族性變異傳給下一代。 醫生提醒，若家族中已有2人以上罹患大腸直腸癌，或出現子宮內膜癌、卵巢癌、胃癌等相關癌症，尤其有多名親屬在50歲前確診，應提高警覺，尋求諮詢，評估是否需要基因檢測及定期篩檢。