福建一名70多歲的林太太確診大腸癌後，60多歲的弟弟因擔心主動前往醫院檢查，結果同樣發現腸道惡性腫瘤。醫療團隊將兩姊弟倆安排入住同一病房，並於同一天為兩人進行手術治療。

醫生詢問家族病史過程中，發現林太太的兄長曾在10多年前罹患直腸癌，三弟也有肺癌病史。換言之，家中4名兄弟姊妹全都有罹癌紀錄，其中3人罹患大腸直腸癌，引起醫療團隊警覺，懷疑可能與「林奇症候群」（Lynch syndrome）有關。

腸胃科醫生指，林奇症候群是常見的遺傳性大腸直腸癌症候群，約佔所有大腸直腸癌病例的2%~3%。人體細胞中的DNA每天都可能出現複製錯誤，正常情況下會透過「DNA錯配修復系統」進行修正。然而，林奇症候群患者因相關修復基因帶有遺傳性致病變異，使修復功能受損，導致DNA錯誤逐漸累積，增加細胞癌化的機率。