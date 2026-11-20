亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議周三（18日）在深圳國際交流中心舉行的歡迎晚宴，一款廣州荔枝冰酒獲選為宴會用酒，登上菜單後吸引外界關注(網上圖片)

亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議周三（18日）在深圳國際交流中心舉行的歡迎晚宴，一款廣州荔枝冰酒獲選為宴會用酒，登上菜單後吸引外界關注。昨日（19日）該款冰酒的生產廠商銷量大增，網購平台單店營業額增長超900倍，現已全線售罄，預計約15日後恢復供貨。

這款冰酒「悅荔荔枝冰酒」來自廣州從化，由紮根從化29年的廣州市順昌源酒業有限公司釀造。375ml單支售價178元（人民幣，下同），兩支裝售價356元，六支裝售價1,068元。二手平台開始出現標價360元一支的「晚宴同款」，還註明帶有原包裝。。廠商歐先生介紹，該款酒以清新甜潤、果香自然、甜感主導為主要風格，飲後帶有如蜜般的回甘。隨著晚宴菜單的曝光，產品銷量大增，網購平台單店營業額增長超900倍。內媒粗略統計，該店鋪兩小時賣出5,000單。

客服表示，受近期訂單量激增影響，悅荔荔枝冰酒目前已全線售罄，預計15天左右恢復供貨。廠家表示，今次產品亮相APEC歡迎晚宴，對紮根從化的本土果酒企業別具意義，稱「感謝祖國，感謝 APEC」，讓具嶺南風味的中國荔枝酒品牌站上世界舞台。