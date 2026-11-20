人工智能(AI)近年廣泛應用，不過系統技術又是否到達現實應用的程度。近日河北張家口崇禮萬龍滑雪場餐飲區，便發生一宗自動消防水炮突然向燒烤檔口噴水的事件。不少網民都質疑系統疑將看板上的「假火」誤當真火；滑雪場職員則堅稱後廚炭爐熱源觸發，並非系統「睇錯」。

綜合報道，從網上流傳的多段現場影片可見，事發於周四(19日)中午，當時滑雪場餐飲區天花板上一支自動消防水炮突然啟動，精準鎖定一間燒烤檔口，並持續噴射出強勁水柱。水柱不偏不倚地打在印有火焰圖案及烤肉照片的廣告招牌上，全場亦只得這檔口被噴得水花四濺，令現場食客不禁駐足舉機拍攝這奇景。