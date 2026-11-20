人工智能(AI)近年廣泛應用，不過系統技術又是否到達現實應用的程度。近日河北張家口崇禮萬龍滑雪場餐飲區，便發生一宗自動消防水炮突然向燒烤檔口噴水的事件。不少網民都質疑系統疑將看板上的「假火」誤當真火；滑雪場職員則堅稱後廚炭爐熱源觸發，並非系統「睇錯」。
綜合報道，從網上流傳的多段現場影片可見，事發於周四(19日)中午，當時滑雪場餐飲區天花板上一支自動消防水炮突然啟動，精準鎖定一間燒烤檔口，並持續噴射出強勁水柱。水柱不偏不倚地打在印有火焰圖案及烤肉照片的廣告招牌上，全場亦只得這檔口被噴得水花四濺，令現場食客不禁駐足舉機拍攝這奇景。
滑雪場：系統偵測到後方燒烤炭爐熱源
由於畫面中並無出現煙霧或明火，令不少網民推測，具備圖像識別功能的智能消防系統可能「睇錯」，誤將招牌上那逼真的火焰圖案當成火災現場。不過，滑雪場職員回應傳媒查詢時，否認系統視覺識別誤判，並聲稱經內部核查後，認為是自動噴淋系統偵測到招牌後方燒烤炭爐的實際熱源，因而啟動正常滅火程序。職員在發現後已迅速關閉裝置，約20分鐘已清理完畢，事件中無人受傷，滑雪場將會調整設備參數以避免同類情況再發生。
The intelligent fire extinguishing system at Wanlong Ski Resort in Zhangjiakou, Hebei province, was activated as soon as it detected fire… 🔥 https://t.co/8pHcOBOcqN— Byron Wan (@Byron_Wan) November 19, 2026
The robot uprising is on hold for now: in China, AI has been integrated into a fire suppression system so it can detect fires and put them out automatically. Here's how that turned out... https://t.co/1nTXtpsTDh— NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2026