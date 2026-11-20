貴州近日發生驚險「黃牛闖校園」事件！貴州大學西校區一頭黃牛突然從實驗室逃跑，在校園四處奔跑，嚇得學生及路人紛紛躲避。有大學教職員試圖捉牛時不慎被撞倒，場面相當驚險。
網路流傳影片顯示，一頭黃牛在貴州大學西校區內快速奔跑，附近學生看到後紛紛閃避。有教職員試圖上前控制住黃牛卻不慎被牛撞倒在地，周圍人群也趕緊退到開。
網民︰牛來翻版？
對此，網友紛紛評論，「隔著螢幕都替這位同學捏把汗」、「貴州大學的牛，果然有點『牛』」、「誰家的論文跑了？快來認領」、「《牛來》翻版？！ 一頭尋求自由的牛」。
一名目擊者表示，這頭黃牛在體育場附近活動時，還曾試圖攻擊人，讓人們都不敢靠近。另一名李同學則表示，這頭牛可能是「不聽使喚」，自行從校內跑了出去，之後一路在學校周邊亂逛，從西2區一路跑到西1區，最後才被校方保安人員抓住。他推測，這頭牛應該是學校動物科學相關院系的牛，至於被牛撞倒的人「應該沒甚麼問題」。
黃牛已被捕獲 無人受傷
校方工作人員證實，這頭牛確實是學校動科院的牛，原本在實驗室內，後來不知何故逃走。相關人員已經出面處理，黃牛目前也已經被捕獲，沒有人受傷。不過，至於黃牛究竟是如何從實驗室跑出，目前原因仍不清楚。
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牛，真牛！ 贵州大学西校区一头属于动物科学学院的实验用黄牛从实验室跑出，在校园公共区域包括体育场周边四处狂奔。 https://t.co/P6jg5322t4— 在见已是三楼 (@Yang112899) November 19, 2026