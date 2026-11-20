黃牛由貴州大學實驗室逃跑 教職員被撞倒險重傷（有片）

貴州近日發生驚險「黃牛闖校園」事件！貴州大學西校區一頭黃牛突然從實驗室逃跑，在校園四處奔跑，嚇得學生及路人紛紛躲避。有大學教職員試圖捉牛時不慎被撞倒，場面相當驚險。

網路流傳影片顯示，一頭黃牛在貴州大學西校區內快速奔跑，附近學生看到後紛紛閃避。有教職員試圖上前控制住黃牛卻不慎被牛撞倒在地，周圍人群也趕緊退到開。

網民︰牛來翻版？

對此，網友紛紛評論，「隔著螢幕都替這位同學捏把汗」、「貴州大學的牛，果然有點『牛』」、「誰家的論文跑了？快來認領」、「《牛來》翻版？！ 一頭尋求自由的牛」。