兩款領巾的設計則延續APEC CHINA 2026整體視覺概念。會標設計師許禮賢表示，紅色稱為「華章紅」，取自中國傳統文化中的中國紅，以及深圳市花簕杜鵑的城市意象；藍色則稱為「經緯藍」，象徵環太平洋的遼闊景象，以及開放包容的精神。

據官方《新華社》報道，這款領巾寓意「同心協力、繁榮合錦」，分為紅色與藍色兩款，並非按照經濟體屬性或彼此關係遠近分配，因此峰會合照中紅藍交錯的畫面，並不代表政治立場或外交陣營。

APEC深圳峰會領袖「全家福」曝光後，各國領袖配戴紅、藍兩色領巾。官媒披露，這款領巾名為「同心合錦」，是由各經濟體領袖及代表自行選擇。

在材質方面，紅色款以香雲紗為主要面料，融入嶺南文化特色；藍色款則採用宋錦，呈現濱海城市意象與太平洋視野。兩種不同色彩與布料，分別展現中國傳統文化與面向國際的開放形象。

木棉又稱「英雄花」

領巾上的圖案同樣大有來頭。兩端主要紋樣結合漢唐祥云紋與宋元海浪紋，底紋則融入嶺南木棉及簕杜鵑元素。其中，木棉又被稱為「英雄花」，象徵大灣區勇於開拓的精神；祥云與海浪則呼應海上絲綢之路的歷史脈絡。

此外，APEC會標中的大鵬意象，由21根交織羽翼構成，象徵21個經濟體合作共生，將峰會主題融入整體設計。

最受矚目的則是製作工藝。這款名為「同心合錦」的領巾以100%桑蠶絲為基礎，結合宋錦織造、香雲紗染整、蘇繡及粵繡四項非物質文化遺產技藝。藍色款採用提花螺鈿宋錦，搭配銀線祥云與海浪圖案；紅色款則使用紅雲紗雙面提花，透過金色紋樣呈現不同層次。