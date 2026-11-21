內地近期社交平台出現大量「明天訂婚，請188人喝奶茶」、「求婚成功請喝奶茶」等帖文，打着免費飲料、分享喜氣的名義吸引網友互動，實際上卻暗藏詐騙陷阱。廣東一名女子日前看到相關帖文，原以為能免費喝奶茶，沒想到遭詐騙集團層層誘導，不僅透支消費信貸額度，連母親的信用卡也遭盜刷，總損失超過1.4萬元人民幣（約1.6萬港元）。 誘騙下載《雲・王者榮耀》 根據內媒報道，廣東黎姓女子11月13日在社交平台看到「訂婚請喝奶茶」帖文後，點讚留言並掃描對方提供的QR Code，進入相關小程式。隨後，客服傳送一張電商平台328元人民幣代金券，聲稱只要購買並留下好評，就能領取68元奶茶費，之後還會全額退款。

黎女掃碼付款後，卻發現電商平台查不到訂單。她向客服詢問，對方隨即謊稱她尚未開通企業收款及退款功能，要求她新增一名經過企業認證的「退款專員」。接着，詐騙者要求她拿另一部手機拍攝操作畫面，並以「刷流水才能辦理退款」為由，誘騙她下載一款名為《雲・王者榮耀》的App。

在對方遠端監控及指示下，黎女於當天下午2時59分至3時1分，連續進行多筆898元及1298元人民幣的遊戲充值。由於手機綁定多種免密支付方式，系統先後動用「先用後付」消費信貸額度、銀行存款，甚至扣除其母親信用卡逾3,000元，總支付金額超過1.4萬元人民幣。黎女事後向警方報案，目前案件已經立案調查。 類似帖文層出不窮 隨着類似帖文頻繁出現，已有不少網友提高警覺。南京仲裁委員會仲裁員、江蘇潤商律師事務所主任崔武提醒，民眾若遭遇類似詐騙，應立即報警，並向相關平台提出受騙申訴，要求凍結交易及攔截款項，同時關閉免密支付、「先用後付」及信用卡透支功能。