運動品牌FILA全球首間酒店「上海斐樂酒店」日前正式開業，地點位於上海青浦西虹橋商務區，主打高端運動生活方式。不過，酒店規模雖然不大，房價卻不算便宜，42平方米的普通客房平日每晚就要價1,341人民幣（約1,576港元）。 108間客房最貴破萬元 據《財經天下WEEKLY》報道，上海斐樂酒店於11月13日開幕，共有108間客房，包含一般客房及主題套房。其中55平方米的主題套房從2,298人民幣（約2,700港元）起跳，而且價格還不包含早餐。 FILA這次跨界開酒店並非單打獨鬥，物業就是母公司安踏位於上海青浦西虹橋商務區的營運中心，酒店則交由凱悅集團負責營運，並納入旗下「凱悅尚選」品牌。至於FILA本身，則主要負責酒店的空間設計、品牌理念以及整體故事呈現。

主打「運動＋恢復」 酒店最強調的，就是「運動＋恢復」的高端生活方式。3樓健身空間除了游泳池、健身房，還設置動力活力泳池及專門的「Re:set」區域，提供高壓氧艙、零重力按摩椅等設備，讓住客從運動、健身一路延伸到休息與恢復。 除了硬件設備，整間酒店也不斷強化FILA品牌元素。前台旁的牆面展示品牌發展歷史，餐廳則以FILA創立年份「1911」命名，奇數、偶數樓層更分別採用紅色與藍色設計，呼應FILA代表色，從客房到公共空間都在傳遞品牌故事。

事實上，近年運動品牌跨界進軍酒店的案例越來越多，背後看中的就是酒店能提供比一般門市更長的停留時間及更完整的消費場景。對高端品牌而言，從賣產品進一步變成販售生活方式，也成為提高品牌溢價的重要手段。

成長速度已經放緩 不過，FILA這間酒店從宣布到正式開幕，足足花了4年。2022年，安踏與凱悅集團宣布合作打造全球首間FILA品牌酒店，當時正值FILA品牌高峰期。 如今FILA的成長速度已經放緩。2026年上半年，FILA佔安踏集團收入比重降至34.58%，毛利率也降至67.8%；到了第三季，零售額更出現近年首次低單位數負增長。 面對運動時尚市場競爭越來越激烈，FILA近年也重新調整品牌策略，一方面透過網球、高爾夫等賽事及專業運動員強化高端運動形象，另一方面重返米蘭時裝周、更新主題店，試圖重新建立品牌的時尚及文化話語權。