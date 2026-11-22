日本經典電影《忠犬八公物語》，原型秋田犬「八公」連續多年天天到東京澀谷車站等待已逝主人歸來，令人動容。沒想到，四川巴中也有隻小黑貓連續20天跑到主人墓地守候，每天白天靜靜趴在墓前，直到晚上才獨自返家，深情模樣讓家人相當不捨。

余先生接受《後浪影片》採訪表示，小貓主人是他的叔叔，生前相伴超過5年，感情相當深厚。原本家人以為，隨着大雨沖刷，墓地周圍的氣味逐漸消散，小貓應該就不會再前往墓地，沒想到牠始終沒有放棄，每天仍準時跑到墓前，安靜趴着久久不願離開。