日本經典電影《忠犬八公物語》，原型秋田犬「八公」連續多年天天到東京澀谷車站等待已逝主人歸來，令人動容。沒想到，四川巴中也有隻小黑貓連續20天跑到主人墓地守候，每天白天靜靜趴在墓前，直到晚上才獨自返家，深情模樣讓家人相當不捨。
余先生接受《後浪影片》採訪表示，小貓主人是他的叔叔，生前相伴超過5年，感情相當深厚。原本家人以為，隨着大雨沖刷，墓地周圍的氣味逐漸消散，小貓應該就不會再前往墓地，沒想到牠始終沒有放棄，每天仍準時跑到墓前，安靜趴着久久不願離開。
「想再陪主人一會兒」
更讓人心疼的是，小貓白天會獨自前往墓地守候，到了晚上才自己回家，隔天又再次出發，持續20天不間斷。余先生看在眼裏相當感慨，也承諾未來會接手好好照顧牠，不讓小貓失去依靠。
影片曝光後，引發大批網民討論，不少人看了直呼鼻酸，留言表示「牠可能不知道主人已經不會回來了」、「貓咪只是想再陪主人一會兒」、「誰說貓咪沒有感情，牠只是比較不會表達」、「這根本是貓版忠犬八公」，也有人希望家人能好好照顧小貓，讓牠重新感受到家的溫暖。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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