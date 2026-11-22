內地知名網紅李子柒再傳新身份！四川省文學藝術界聯合會第九次代表大會於20日在成都閉幕，李子柒正式當選四川省文聯副主席，從影音創作者跨足官方文藝領域。值得注意的是，她已兩年沒有發布新片，這段時間究竟在忙甚麼，也隨着新職務曝光。

綜合內媒報道，李子柒當選副主席後，將正式站上四川省文藝事業發展的新平台。事實上，她近年逐漸將工作重心從幕前創作轉向非物質文化遺產（非遺）推廣及傳承工作。

自導自演古風美食影片

李子柒在代表大會現場透露，目前在拍紀錄片和陪嫲嫲，嫲嫲現在年紀越來越大了，想用更多時間跟她待在一起。