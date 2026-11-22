內地知名網紅李子柒再傳新身份！四川省文學藝術界聯合會第九次代表大會於20日在成都閉幕，李子柒正式當選四川省文聯副主席，從影音創作者跨足官方文藝領域。值得注意的是，她已兩年沒有發布新片，這段時間究竟在忙甚麼，也隨着新職務曝光。
綜合內媒報道，李子柒當選副主席後，將正式站上四川省文藝事業發展的新平台。事實上，她近年逐漸將工作重心從幕前創作轉向非物質文化遺產（非遺）推廣及傳承工作。
自導自演古風美食影片
李子柒在代表大會現場透露，目前在拍紀錄片和陪嫲嫲，嫲嫲現在年紀越來越大了，想用更多時間跟她待在一起。
據公開資料，李子柒1990年出生於四川綿陽，跟着爺爺嫲嫲長大，學會了做手工藝品，還做得一手好菜，可惜後來爺爺去世，留下她與嫲嫲相依為命。長大後，為了賺錢養家，李子柒被迫輟學到城裏打工。 2012年，她選擇回村裏照顧生病的嫲嫲。為了生計，那段時間她擺地攤，開淘寶店。為了宣傳自己的淘寶店，她自導自演起了古風美食影片。就這樣，李子柒透過短影片創作走進大眾視野。
AI非遺館正式上線
至於為何逐漸淡出幕前，李子柒今年2月曾在官方《人民日報》文化版發表文章，坦言自己過去思考的是如何把影片拍得更美、如何呈現傳統手藝，如今更關心的是，這些文化能不能讓相關從業者獲得實際收益，以及傳統技藝能否真正延續下去。
據悉，2024年11月12日，李子柒發布以非遺漆器為主題的短影音，正式宣告回歸，影片上線短短1小時，微博播放量就突破759萬次。隨後她連續推出3部非遺製作影片，全平台播放量超過5億次。同月，她發起的AI非遺館也在成都正式上線，希望透過人工智能技術，讓民眾能以互動方式認識傳統文化。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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