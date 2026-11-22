還記得2018年支付寶「中國錦鯉」抽獎活動嗎？信小呆從超過300萬名參加者中脫穎而出，獲得號稱價值上億元人民幣的豪華獎品，微博粉絲更在短短幾天內從600人暴增至114萬人。不過，這份看似天上掉下來的財富，背後卻藏着不少限制，甚至讓她為了兌獎辭掉工作、花光積蓄，生活一度陷入困境。 綜合內媒報道，近日「信小呆的1億獎品清單」、「信小呆錦鯉獎品實為代金券」、「信小呆中獎後抑鬱了」等多個話題登上微博熱搜，再度掀起網友討論。 大多數獎項有使用期限

回顧當年，支付寶聯合超過200家商戶舉辦「中國錦鯉」活動，信小呆成為300多萬名參加者中的幸運兒。獎品清單涵蓋全球14個國家、200多家商戶，包含免費機票、住宿、景點門票及各式體驗活動，總價值號稱超過1億元人民幣。 然而，所謂的「1億元大獎」其實並不是現金，而是各項商業優惠及體驗權益累計而成，而且大多數獎項都有使用期限，通常只有一年，還限定本人使用，不能轉讓，也無法折現。部分項目看似豪華，實際兌換時仍得自行負擔其他開銷。

例如，有些行程雖然提供免費機票，住宿卻得自己付錢；有些酒店住宿免費，餐飲費用則必須自理。甚至連美國學習駕駛飛機的體驗，也只有學費免費，往返交通及當地食宿仍須自費。獎品清單中還出現羅馬機場一家三口100次快速通關等特殊權益，讓網友看了直呼相當不可思議。

與時間賽跑的行程 信小呆事後也曾透露，實際兌獎並沒有想像中自由，所有旅遊地點幾乎都得按照獎品清單安排，每個景點及體驗都有指定日期，許多地方還來不及前往，獎項就已經過期。為了趕在期限內兌換，她不僅得頻繁往返各國，還必須配合社交平台更新內容，原本看似自由自在的環遊世界，反而變成一場與時間賽跑的行程。 更大的代價還在後面。當時信小呆為了兌獎，毅然辭掉國企IT工作，並花光超過20萬元人民幣（約23.5萬港元）積蓄，甚至刷爆信用卡。密集的海外行程讓她長期無法正常調整時差，每天只能睡兩、三個小時，頻繁進出醫院。