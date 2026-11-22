她指出，開塞露中的甘油濃度約達52.8%至58.3%，但產品是按照藥品用途設計，並不是臉部保濕產品。尤其在乾燥環境下，如果缺少能減少水分蒸發的封閉成分，皮膚水分反而可能快速流失；一般正規護膚品中的甘油，通常會搭配其他潤膚及封閉成分，達到協同保濕效果。

據《中新網》報道，四川成都市第五人民醫院皮膚科醫學美容中心主治醫生何泳潔表示，開塞露中的甘油學名為丙三醇，是常見的吸濕性保濕成分，可以幫助角質層抓住水分、改善乾燥，但「並非甘油濃度越高，保濕效果就越好」。

近日內地瘋傳「開塞露（浣腸劑）塗臉護膚」說法，因含有甘油，可以用來保濕，甚至直呼「面霜平替」。對此，內地專家示警，盲目拿來塗臉可能引發刺激過敏、痘痘惡化及細菌污染等風險。

至於網民自行嘗試的做法，何泳潔警告，開塞露直接塗臉主要有3大風險。首先是刺激及過敏，雖然甘油本身較少引發過敏，但開塞露內其他成分仍可能造成刺激或接觸性皮膚炎，出現紅斑、丘疹、搔癢或刺痛。

醫生提醒，如果空氣乾燥或皮膚屏障已經受損，直接在臉上塗抹高濃度甘油，反而可能讓皮膚出現緊繃、乾燥甚至刺痛，因此不能只因為「兩者都含甘油」，就把開塞露當成面霜使用。

醫生強調有風險

其次是可能加重痘痘。開塞露質地較為黏膩，塗在臉上容易增加皮膚負擔，部分人使用後可能出現或加重痤瘡。

第三則是衛生污染。醫生指出，開塞露的包裝與取用方式是依照藥品用途設計，並不適合像日常保養品一樣反覆開蓋、多次取用。頻繁接觸瓶口可能增加細菌污染風險，尤其不應塗抹在已經破損的皮膚上。

何泳潔建議，消費者若想使用甘油類產品保濕，應選擇正規管道販售、明確標示可用於臉部的護膚品，不建議直接厚敷純甘油原液。若想追求平價保濕，可選擇配方清楚的基礎保濕乳液，例如含有甘油、神經醯胺等成分的產品。